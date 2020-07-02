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На кинофестивале Kharkiv MeetDocs состоится конкурс документальных фильмов

от Telekritika
От Telekritika 174
Главная Кино На кинофестивале Kharkiv MeetDocs состоится конкурс документальных фильмов

Старт приема заявок: 2 июля.

4-й Кинофестиваль Kharkiv MeetDocs в 2020 году будет проходить в смешанном онлайн и офлайн-формате, пишет пресс-служба фестиваля.

Онлайн-часть пройдет с 26 по 29 октября при поддержке Украинского культурного фонда. В ее рамках впервые за историю фестиваля будет проведен конкурс неигровых полнометражных фильмов, произведенных в Украине и в копродукции.

Старт приема заявок: 2 июля, а дедлайн подачи — 15 сентября.

В отборочную комиссию вошли: Евгения Кригсхайм — директор и основательница Kharkiv MeetDocs, Алекс Малишенко — киножурналист и соучредитель некоммерческого киноклуба Polotno, пропагандирующего украинское кино, Виктор Глонь — отборщик и программный координатор Киевского международного кинофестиваля «Молодость» и Фестиваля американского кино «Независимость», продюсер и режиссер Фелекс Кригсхайм (Германия) и Анастасия Пугач — глава департамента кинофестиваля Kharkiv MeetDocs по коммуникациям.

Лучший фильм Национального конкурса будет выбирать профессиональное жюри, состоящее из ведущих кинематографистов Украины и Европы. Кроме того, на сайте будет доступно голосования для зрителей.

В онлайн-формате состоится конкурс независимого короткометражного кино «Бардак». В рамках конкурса будут показаны киноленты, снятые без государственного финансирования в течение последних 4 лет и хронометражем до 30 минут. Программным директором и основателем «Бардака» является кинокритик Антон Фролов.

Все показы будут проходить на сайте фестиваля http://meetdocsfestival.com.

Второй раз кинофестиваль проведет конкурс детского социального видео. К участию будут допущены ролики длительностью до 3 минут от детей и подростков от 8 до 16 лет.

Офлайн-часть состоится с 29 по 31 октября при поддержке Федеративного министерства иностранных дел Германии. Фестиваль пройдет в Харькове и будет включать внеконкурсные показы игровых и документальных фильмов, мастер-классы и уже традиционный питчинг документальных кинопроектов.

Напомним, В 2019 году кинофестиваль Kharkiv Meet Docs  длился 5 дней – с 25 по 29 сентября.

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Фото: Kharkiv Meet Docs

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