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Регулятор хочет выяснить, почему вместо «Голоса столиці» вещает Lounge FM
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Регулятор хочет выяснить, почему вместо «Голоса столиці» вещает Lounge FM

от Telekritika
Telekritika 270

Нацсовет проверит радиостанцию из-за недостаточной доли украиноязычных песен, несоблюдения программной концепции и изменения позывных на «Lounge FM».

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 2 июля принял решение назначить внеплановую проверку ООО «ТРК «Киевские ведомости – телерадиоэфир» (позывные «Голос столиці»), которое вещает в Киеве на частоте 106,0 МГц. В ходе мониторинга регулятор обнаружил признаки нарушения вещателем отраслевого законодательства, сообщает пресс-служба Нацсовета.

В эфире радиостанции 28 мая доля песен на украинском языке составляла в течение суток 23,47%, между 07:00 и 14:00 – 23,81%, а между 15:00 и 22:00 – 24,59%. В то же время Закон Украины «О телевидении и радиовещании» требует, чтобы доля украиноязычных песен в эти промежутки времени составляла не менее чем 35% от всех композиций.

Также вещатель изменил формат вещания с музыкально-информационного на музыкальный: в эфире радиостанции Нацсовет не зафиксировал информационно-аналитических, публицистических, культурных и научно-просветительских передач, которые предусмотрены лицензией. Кроме того, радиостанция использовала позывные «Lounge FM», по лицензии она должна использовать позывные «Голос столицы».

Напомним, в декабре 2019 года стало известно, что киевская радиостанция Lounge FM, которая входит в «Радиогруппу УМХ», хочет самовольно начать вещание на частоте 106,0 МГц вместо радиостанции «Голос столицы», приостановившей эфирное вещание 1 ноября.

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Фото: Lounge FM

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