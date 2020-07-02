Телеканалу «Макси-ТВ» назначили внеплановую проверку

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 2 июля назначил ООО «Наша Прага» (спутниковый телеканал «Макси-ТВ») внеплановую проверку из-за нарушения условий лицензии – в отдельные дни канал не вел вещание. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Нарушения выявил мониторинг, который провели 17, 19 и 22 июня.

Напомним, информационный телеканал «Наш» начал самовольное вещание на частотах женского спутникового развлекательного канала «Макси-ТВ» 7 ноября 2018 года, после чего получил предупреждение от Нацсовета. В конце марта регулятор обратился в суд с просьбой аннулирования лицензии канала. В конце мая суд приостановил производство по делу аннулирования лицензии вещателя до вступления в законную силу судебного решения по делу, предметом которого является обжалование предупреждения. Уже 30 октября Нацсовет выдал ООО «Наш 365» спутниковую лицензию на вещание информационного телеканала «Наш». Компания «Наша Прага» официально принадлежит Владимиру Мураеву – отцу экс-нардепа Евгения Мураева. Компания «Наш 365» официально принадлежит 6 менеджерам канала (с долей владения 16,67% каждый). После получения второй лицензии представители телеканала пообещали перезапуск «Макси ТВ» по его программной концепции развлекательного женского телеканала.

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Фото: «Макси-ТВ»

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