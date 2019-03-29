Нацсовет со второй попытки через суд аннулирует лицензию канала Мураева

Такое решение было принято по результатам внеплановой проверки канала из-за самовольной (без внесения изменений в лицензию) смены программной концепции. Телеканал «Макси ТВ» по лицензии является культурологически-развлекательным каналом с кинопоказом, но фактически работает как информационно-аналитический.

Представители канала, несмотря на приглашение и объявления на сайте регулятора, на заседание не пришли.

Вещателю уже выносили предупреждения после проверки 6 декабря. Тогда же регулятор отказал телеканалу в переоформлении концепции. Кроме того, ведомство обязало канал в течение 2 недель привести свою деятельность в соответствие с требованиями закона. Однако вещатель этих требований не выполнил и продолжал работать в формате, который не соответствует лицензионным условиям.

Напомним, 14 февраля регулятор уже планировал обратиться в суд для аннулирования лицензии «Макси-ТВ», но из-за оплошности работников ведомства (вместо двух недель на устранение проверки каналу был прописан месяц) изменил решение, объявив каналу еще одну проверку.

Как известно, 7 ноября информационный телеканал «НАШ» самовольно начал вещание на базе женского телеканала «Макси-ТВ». В конце сентября 2018 года Евгений Мураев покинул партию «За жизнь» Вадима Рабиновича и возглавил партию «Наши». Телеканал владеет исключительно спутниковой лицензией. Ранее вещатель утверждал, что правовых и нормативных запретов на переоформление программной концепции телеканала, осуществляющего спутниковое вещание, в законодательстве нет, поскольку спутниковая лицензия (в отличие от цифровой) выдается во внеконкурсном порядке – по заявочному принципу.

Фото: Макси ТВ