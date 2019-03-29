Нацсовет со второй попытки через суд аннулирует лицензию канала Мураева
НовостиТВ

Нацсовет со второй попытки через суд аннулирует лицензию канала Мураева

от Павел Мандрык
От Павел Мандрык 22
Главная Новости Нацсовет со второй попытки через суд аннулирует лицензию канала Мураева

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 28 марта принял решение обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии телеканала «Макси ТВ» (ООО «Наша Прага»), который принадлежит отцу внефракционного депутата и экс-кандидата в президенты Евгения Мураева.

Такое решение было принято по результатам внеплановой проверки канала из-за самовольной (без внесения изменений в лицензию) смены программной концепции. Телеканал «Макси ТВ» по лицензии является культурологически-развлекательным каналом с кинопоказом, но фактически работает как информационно-аналитический.

Представители канала, несмотря на приглашение и объявления на сайте регулятора, на заседание не пришли.

Вещателю уже выносили предупреждения после проверки 6 декабря. Тогда же регулятор отказал телеканалу в переоформлении концепции. Кроме того, ведомство обязало канал в течение 2 недель привести свою деятельность в соответствие с требованиями закона. Однако вещатель этих требований не выполнил и продолжал работать в формате, который не соответствует лицензионным условиям.

Напомним, 14 февраля регулятор уже планировал обратиться в суд для аннулирования лицензии «Макси-ТВ», но из-за оплошности работников ведомства (вместо двух недель на устранение проверки каналу был прописан месяц) изменил решениеобъявив каналу еще одну проверку. 

Как известно, 7 ноября информационный телеканал «НАШ» самовольно начал вещание на базе женского телеканала «Макси-ТВ». В конце сентября 2018 года Евгений Мураев покинул партию «За жизнь» Вадима Рабиновича и возглавил партию «Наши». Телеканал владеет исключительно спутниковой лицензией. Ранее вещатель утверждал, что правовых и нормативных запретов на переоформление программной концепции телеканала, осуществляющего спутниковое вещание, в законодательстве нет, поскольку спутниковая лицензия (в отличие от цифровой) выдается во внеконкурсном порядке – по заявочному принципу.

Фото: Макси ТВ

FacebookTwitter
0

Вас так же может заинтересовать

💶 Google заплатит штраф в 1,5 млрд евро

20.03.2019

«Американские боги» сойдут на землю в марте

06.12.2018

Сериал Дэнни Бойла может принести проблемы компании FX

19.03.2018

Против Brexit: Так не хотела, что аж разделась

18.02.2019

Не в то время не в том месте:...

04.04.2018

🔥 Отключение эфирного цифрового телевидения отсрочили

15.03.2019

Удалить Билла: на сайте Академии телевидения Билл Косби...

03.05.2018

«Не виноватая я»: представитель Израиля на Евровидении угодила...

10.05.2018

Дмитрий Танкович: «Украине не хватает исторических проектов –...

22.09.2018

Героиню нашумевшего телесюжета затравили коллеги-ученые

09.02.2017

Pay TV, регуляция, рекламный рынок