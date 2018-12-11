Нацсовет отказал каналу Мураева в переоформлении концепции

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 6 декабря рассмотрел результаты внеплановой выездной проверки телеканала «Макси ТВ» (ООО «Наша Прага») и объявила предупреждение из-за самовольного запуска канала «НАШ». Также регулятор отказал заказчику в переоформлении лицензии «Макси ТВ», которая должна узаконить запуск канала «НАШ».

Третьим решением Нацсовет разрешил изменить логотип Черновицкого музыкального телеканала «#НАШЕ» (ООО «Наше медиа», с. Мамаевцы Черновицкой обл.) на «#НАШ». Черновицкий канал подал заявку в «Укрпатент» на право использования такого логотипа раньше, чем представители «Нашей Праги» – 25 июня (против 5 ноября).

Напомним, в 6 утра 7 ноября информационный телеканал «НАШ» начал тестовое вещание на тематическом спутниковом телеканале «Макси ТВ». За день до этого Нацсовет получил заявку от телеканала о переоформлении лицензии, в аппарат она поступила 9 ноября. 14 ноября Нацсовет назначил «Макси ТВ» внеплановую проверку по самовольному изменению программной концепции и логотипа, приняв во внимание мониторинг за 8 ноября. Официальным владельцем «Нашей Праги» является Владимир Мураев – отец внефракционного народного депутата Евгения Мураева, основателя партии «Наши».

Юридическая аргументация решений Нацсовета. Проверка «Нашей Праги» подтвердила нарушение программной концепции: не транслируются культурно-художественные (3 часа 40 минут), научно-просветительские (2 часа 49 минут), развлекательные (3 часа), детские передачи (1 час 20 минут) и фильмопоказ (3 часа). Формат изменен с культурологически-развлекательного с фильмопоказом на информационно-аналитический. Нацсовет признал нарушение компанией требований части седьмой статьи 27 (лицензиат обязан выполнять условия лицензии), части восьмой статьи 28 (лицензиат обязан соблюдать определенную программную концепцию вещания), пункта «а» части первой статьи 59 (телерадиоорганизация обязана: соблюдать законодательство и требования лицензии) закона «О телевидении и радиовещании» и объявил предупреждение. Вещателя обязали в течение двух недель устранить нарушения.

Отказывая «Макси ТВ» в удовлетворении заявления об изменении программной концепции и логотипа, Нацсовет не имел юридически выписанного решения. Члены Нацсовета сказали представителям телеканала дождаться публикации текста решения на сайте регулятора (текст появился во второй половине дня пятницы, 7 декабря). Юридически регулятор указал на отсутствие перечня документов об изменении структуры собственности, а именно – связанных лиц (так называемая форма 3). Хотя телеканал в своей заявке просил изменить только программную концепцию, логотип и директора. По словам директора «Нашей Праги» Тиграна Мартиросяна, заявку на изменение собственности телеканал подал отдельно. У телеканала есть месячный срок для подачи такой заявки и вещатель уложился в отведенное время.

Решение об изменении логотипа «#НАШЕ» на «#НАШ» компании «Наше медиа» Нацсовет принял между рассмотрением вопроса переоформления лицензии «Макси ТВ» и вопросом вынесения предупреждения каналу. Формат телеканала «#НАШ» – культурологически-развлекательный. Описание логотипа – «оригинальное комбинированное обозначение #НАШ выполнено буквами украинского алфавита, оригинальным шрифтом». Расписка Украинского института интеллектуальной собственности о получении заявки на знак для товаров и услуг датируется 25 июня 2018 года. Заявление на переоформление компания подала в Нацсовет 20 ноября. Вещатель входит в условную группу каналов «Наша медиа» («#Наше», «Наш канал», «Наше music» и «ЕТНО») местного бизнесмена Андрея Верхоляка. Он и представлял телеканал на заседании, обсуждения вопроса как такового не было – члены регулятора единогласно проголосовали за изменение логотипа.

Битва логотипов. «Наша Прага» подала заявку в «Укрпатент» на регистрацию логотипа «НАШ» 5 ноября. Также в базе «Укрпатента» есть две заявки от Заборина Дмитрия Сергеевича (датированные 12 июля и 21 августа) на регистрацию логотипа «НАШ», один из которых полностью повторяет заявку «Нашей Праги». Заместитель председателя Нацсовета Ульяна Фещук отметила нелогичность оформления двух графически одинаковых заявок на два лица – физическое и юридическое. Тигран Мартиросян назвал Заборина сотрудником телеканала, с ним, по его словам, будет заключено соглашение об использовании логотипа. Также он отметил, что у «Нашей Праги» и «Нашего медиа» разное графическое оформление логотипа: у «Нашего медиа» в логотипе используется хэштег (знак #), которого нет в логотипе «Нашей Праги».

Юрист «Нашей Праги» заявила, что в реестре «Укрпатента» нет других заявок на логотип «НАШ»: «Когда подается заявка на регистрацию, она должна быть внесена в публичный реестр заявок, принятых к рассмотрению. В реестре ее нет, и это очень странно». Хотя в реестре есть эта запись, а в разделе состояние делопроизводства указано, что компания успешно прошла квалификационную экспертизу. Сейчас компания проходит последний этап – подготовку к государственной регистрации и публикации. Также в реестре есть ТМ «НАШ КАНАЛ», записанная на компанию «Медіа-кузня» (входит в группу «Наше медиа») из города Сторожинец Черновицкой области. Как сообщала ранее «Телекритика», вещатель под названием «#НАШ» существует уже более 4 лет, у него есть кабельная лицензия на вещание у трех провайдеров Черновицкой области. По концепции «Медіа-кузні», телеканал «#НАШ» – это детский музыкальный вещатель.

Ульяна Фещук отметила, что Нацсовет не может выдать двум телеканалам, которые ведут спутниковое вещание, одинаковый логотип – зрители будут путать телеканалы. «Вы почти одинаково подали документы в Нацсовет, но ваши коллеги на полгода раньше подали заявку на регистрацию торговой марки. (…) Я бы на вашем месте призвала к ответственности вашего патентного поверенного, который позволил подачу такой заявки, после чего вы много средств вложили в промо», – аргументировала представителям «Нашей Праги» решение Нацсовета Ульяна Фещук. В итоге Мартиросян просил переформиты лицензию телеканала без изменения логотипа.

В то же время Мартиросян напомнил Нацсовету о недавнем оформлении логотипа ТВi на стороннюю компанию «Канжут», которая обещала вещать как кабельный лицензиат. Ульяна Фещук ответила, что регулятор пошел на уступку в истории с ТВi, поскольку речь шла о локальном вещании в кабельной сети Киевской области. Кабельное вещание ТВi компании «Канжут», мол, не противоречит спутниковому вещанию ТВi компании «Инфо 24» – лицензии выданы на различные типы вещания. Глава Нацсовета Юрий Артеменко добавил, что в действительности кабельный вещатель называется «ТеВеОдин» (хотя представитель «Канжут» уверял, что речь идет о ТВi, о «ТеВеОдин» говорили представители «Инфо 24»).

Кроме этого, Мартиросян отмечал, что логотип «Наша Прага» не изменяла, указав на достигнутые договоренности с членами Нацсовета на отдельной встрече, которая состоялась после запуска телеканала. Чиновники согласились с Мартиросяном, что нарушений с логотипом не было, хотя в проекте решений было указано самовольное изменение логотипа «Макси ТВ» на логотип «Макси ТВ вскоре НАШ». «Это не был логотип. Сразу как только мы узнали, что вы нам назначаете проверку, мы убрали логотип. Это был анонс будущих телепрограмм. Под логотипом была надпись «назабаром НАШ». Если бы мы хотели пойти на хитрость, мы не убрали логотип после встречи с вами. Но мы уже через час после встречи его убрали, анонса этого не было – был только логотип «Макси-ТВ»», – добавил он. Сейчас логотип «НАШ» смещен с правого верхнего угла в левую верхнюю часть экрана.

Программная концепция. Тигран Мартиросян настаивал, что в материалах проверки нет доказательств отсутствия в эфире передач конкретных жанров. «Утверждения в акте проверки могут трактоваться как субъективное оценочное суждение. Нет никаких аргументов, документов, подтверждающих как факт, что в нашем эфире не было культурных программ. У нас были разного рода программы – и культурно-художественные, и развлекательные. Как судить (жанры) – это уже субъективная оценка членов апарата Нацсовета». При этом Мартиросян ушел от ответа на вопрос Сергея Костинского, есть ли в эфире канала фильмопоказ.

В октябре Мартиросян уверял «Телекритику», что не имеет никакого отношения к запуску телеканала Мураева. Скриншот переписки есть у нашего издания.

Глава регулятора Юрий Артеменко указал, что вещатель, подав заявление в Нацсовет о переоформлении лицензии, должен дождаться принятия Нацсоветом решения, и только после этого менять концепцию и логотип. А телеканал «НАШ» подал заявление в Нацсовет 6 ноября, а на следующий день, 7 ноября, самовольно запустил канал, не дожидаясь решения Нацсовета. Ульяна Фещук добавила, что поскольку Мартиросян не видит нарушений программной концепции, телеканал сможет вещать по концепции, прописанной в лицензии. «Вы начали играть с нами – мы можем играть с вами», – резюмировала Фещук.

После вынесения решений Нацсовета, «Телекритика» получила от «Нашей Праги» пресс-релиз, в котором вещатель изложил свою юридическую позицию. Телеканал утверждает, что правовых и нормативных запретов на переоформление программной концепции телеканала, осуществляющего спутниковое вещание, в законодательстве нет. «Спутниковая лицензии выдается во внеконкурсном порядке, поэтому и требования к ее программной концепции выдвигаться Нацсоветом не могут. Закон прямо обязывает Нацсовет удовлетворять заявления об изменении программной концепции. По результатам рассмотрения Национальный совет принимает решение о внесении изменений в лицензию и соответствующем переоформлении лицензии. При этом изменения в программную концепцию вещания вносятся в соответствии с Планом развития »(ч. 9 ст. 35 ЗУ «О телевидении и радиовещании»). В свою очередь План развития национального телерадиоинформационного пространства (…) не содержит в себе каких-либо ограничений или запретов по изменению программной концепции во внеконкурсных лицензиях спутникового вещания», – говорится в распространенном релизе.

Напомним, подобная история с отказом в переоформлении программной концепции у Нацсовета происходила с телеканалом «112 Украина», который годами вещает с нарушением концепции, несмотря на принятые решения регулятора. Осенью 2013 года телеканал самовольно изменил прописанную в цифровых лицензиях (выдаются на конкурсе) развлекательную концепцию на информационную. Вместо 11 часов 52 минут фильмов и столько же программ развлекательного жанра телеканал просил прописать 18 часов информационных программ. За 4 года «112 Украина» получил от регулятора пять предупреждений (остались непогашенными), штраф (до сих пор не оплачен) и 34 отказа в переоформлении концепции – канал просил узаконить информационное вещание вместо прописанного развлекательного. Осенью 2016-го регулятор пытался аннулировать лицензию, но это так и не было сделано. Регулятор, отказывая телеканалу, ссылался на то, что вещатель выиграл конкурс на региональное цифровое вещание именно с развлекательным форматом вещания.

«Телекритика» будет следить, повторит ли телеканал «Макси ТВ»/«НАШ» судьбу «112 Украина».

Фото: скриншот YouTube