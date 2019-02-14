🎓⚖ Нацсовет еще раз проверит телеканал Мураева перед аннулированием его лицензии
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🎓⚖ Нацсовет еще раз проверит телеканал Мураева перед аннулированием его лицензии

от Павел Мандрык
От Павел Мандрык 34
Главная Новости 🎓⚖ Нацсовет еще раз проверит телеканал Мураева перед аннулированием его лицензии

Регулятор планировал обратиться в суд для аннулирования спутниковой лицензии телеканала «Макси-ТВ», но из-за оплошности работников ведомства решил дать шанс вещателю исправиться.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 14 февраля подводил итоги внеплановой проверки телеканала «Макси-ТВ» на предмет самовольного запуска, назначенной 10 февраля.

Женский развлекательный телеканал «Макси-ТВ» (ООО «Наша Прага») самовольно переформатировался в информационный телеканал «Наш» 7 ноября 2018 года, за что получил предупреждение от Нацсовета 6 декабря. Тогда же регулятор отказал каналу в переоформлении лицензии, которая должна была узаконить самовольный запуск. У канала было две недели на то, чтобы привести свою деятельность в соответствие с лицензией. Мониторинг эфира телеканала «Макси-ТВ» от 21 декабря 2018 года зафиксировал, что лицензиат и дальше не соблюдает требований собственной программной концепции, поэтому 10 января ему была назначена внеплановая проверка.

Данная проверка подтвердила, что телеканал по-прежнему не транслирует культурно-художественные (3 часа 40 минут), научно-просветительские (2 часа 49 минут), развлекательные (3 часа), детские передачи (1 час 20 минут) и фильмы (3 часа). Формат изменен с культурологическо-развлекательного с фильмопоказом на информационно-аналитический.

Таким образом, есть признаки нарушения телеканалом требований части седьмой статьи 27 (лицензиат обязан выполнять условия лицензии), части восьмой статьи 28 (лицензиат обязан соблюдать определенную программную концепцию вещания), пункта «а» части первой статьи 59 (телерадиоорганизация обязана: соблюдать законодательство и требования лицензии) закона «О телевидении и радиовещании».

Директор телеканала Тигран Мартиросян заверил, что на канале работает 350 человек, и их количество будет увеличено до 500, в прошлом году канал оплатил 3 млн гривен налогов. Он просил Нацсовет разъяснить, почему регулятор не рассматривает два месяца заявление о переоформление концепции спутниковой лицензии, в его понимании регулятор не имеет юридических преград. Член Нацсовета Сергей Костинский отказался объяснить, почему регулятор не выносил вопрос на заседание.

Регулятор ошибся в своих документах, вынося предупреждение каналу 6 декабря, – вместо срока две недели на то, чтобы привести свою деятельность в соответствие с лицензией, в документах был прописан месячный срок, сообщила руководитель продакшена «Макси ТВ» Елена Рудик. Это подтвердила заместитель главы регулятора Ульяна Фещук, после перерыва она сообщила, что оплошность работника регулятора может стать причиной для того, чтобы оспорить решение в суде, поэтому предложила объявить очередную внеплановую проверку телеканала. Глава регулятора Юрий Артеменко снял с себя ответственность – он подписывает те решение, текст которых ему дает на подпись аппарат, именно глава аппарата обязан разобраться, почему возникла ошибка.

Напомним, официальным собственником «Нашей Праги» является Владимир Мураев – отец внефракционного народного депутата Евгения Мураева, основателя партии «Наши». По данным «Канала 24», кипрская компания по структуре собственности нового вещателя связана с российским «Промсвязьбанком», который обслуживает финансовые операции Министерства обороны России.

Фото: Макси-ТВ

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