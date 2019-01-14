Нацсовет снова проверит «Макси-ТВ» из-за самовольного запуска канала Мураева
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Нацсовет снова проверит «Макси-ТВ» из-за самовольного запуска канала Мураева

от Павел Мандрык
От Павел Мандрык 43
Главная Новости Нацсовет снова проверит «Макси-ТВ» из-за самовольного запуска канала Мураева

10 января Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания объявил внеплановую проверку телеканала «Макси-ТВ».

Женский телеканал «Макси-ТВ» (ООО «Наша Прага») самовольно переформатировался в информационный телеканал «Наш» 7 ноября 2018 года, за что получил предупреждение от Нацсовета 6 декабря. Тогда же регулятор отказал каналу в переоформлении лицензии, которая должна была узаконить самовольный запуск. У канала было две недели на то, чтобы привести свою деятельность в соответствие с лицензией.

Мониторинг эфира телеканала «Макси-ТВ» от 21 декабря 2018 года зафиксировал, что лицензиат и дальше не соблюдает требования собственной программной концепции. Телеканал не транслирует культурно-художественные (3 часа 40 минут), научно-просветительские (2 часа 49 минут), развлекательные (3 часа), детские передачи (1 час 20 минут) и фильмопоказ (3 часа). Формат изменен с культурологическо-развлекательного с фильмопоказом на информационно-аналитический. Таким образом, есть признаки нарушения компанией требований части седьмой статьи 27 (лицензиат обязан выполнять условия лицензии), части восьмой статьи 28 (лицензиат обязан соблюдать определенную программную концепцию вещания), пункта «а» части первой статьи 59 (телерадиоорганизация обязана: соблюдать законодательство и требования лицензии) закона «О телевидении и радиовещании».

Напомним, официальным собстенником «Нашей Праги» является Владимир Мураев – отец внефракционного народного депутата Евгения Мураева, основателя партии «Наши». По данным «Канала 24», кипрская компания по структуре собственности нового вещателя связана с российским «Промсвязьбанком», который обслуживает финансовые операции Министерства обороны России.

Фото: НАШ

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Pay TV, регуляция, рекламный рынок

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