Телеканал Мураева связан с российским банком, который обслуживает Минобороны РФ

Информацию с портала открытых данных OpenCorporates приводит телеканал «24».

Собственником спутникового телеканала «Макси-ТВ» (ООО «Наша Прага»), по данным единого государственного реестра, значится кипрская компания Demosena Investments Ltd, конечным бенефициарным владельцем которой является Владимир Мураев, отец нардепа Евгения Мураева, основателя партии «Наши». Директором кипрской компании значится киприотка Елена Папахристодулу Псинтру, а секретарем – Зои Иоанну.

Они же управляют еще одной кипрской компанией Bimersano Services Ltd. Этой компании принадлежит 9,96% акций российского «Промсвязьбанка», который обслуживает финансовые операции Министерства обороны РФ. «В период, когда эта компания становилась владельцем «Промсвязьбанка», правительство России определило учреждение как опорный банк для осуществления операций по государственному оборонному заказу и большим государственным контрактам», – говорится в сообщении.

В 2016-м журналисты интернет-издания «Наші гроші» доказали связь Мураева с бывшим премьером Николаем Азаровым, который сейчас скрывается в России.

«Телекритика» обратилась к телеканалу «Макси ТВ» с просьбой прокомментировать связь вещателя с российским «Промсвязьбанком».

Напомним, телеканал «НАШ» внефракционного народного депутата Евгения Мураева 7 ноября в 6:00 начал самовольное вещание в эфире спутникового телеканала «Макси ТВ». 6 декабря Нацсовет вынес телеканалу предупреждение за самовольное изменение концепции спутникового вещания, а также отказал в переоформлении программной концепции для информационного вещания.

Фото: скриншот «Макси ТВ»