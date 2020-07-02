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Канал EU Music проверят из-за клипа 18+

от Telekritika
От Telekritika 353
Главная Новости Канал EU Music проверят из-за клипа 18+

Клип показали в «детское» время.

Мониторинг вещания ООО «Музыкальный телеканал Ру мьюзик» (логотип EU Music) зафиксировал, что 14 июня в 6:16 и 18 июня в 17:14 канал показал видеоклип One Love в исполнении Eldzhey. Клип, рассчитанный на взрослую аудиторию, был показан во время, когда его могли видеть несовершеннолетние. Об этом сообщает пресс-служба Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Оригинальная версия ролика, размещенная на YouTube, содержит отметку 18+ (просмотр рекомендуется только совершеннолетними зрителями) и заставку, предупреждающую о наличии в клипе сцен жестокости, сексуального контента, изображение крови, употребления наркотиков, алкоголя и курения.

Канал EU Music распространяется на спутнике в открытом доступе, и он не стал предупреждать зрителей о содержании ролика. «Это является признаком нарушения требований ряда статей Закона Украины «О телевидении и радиовещании», — отметили в Нацсовете. В результате регулятор принял решение провести внеплановую проверку канала.

Напомним, 2 июля регулятор вновь назначил проверку телеканала «КРТ» из-за демонстрации военного парада, проходившего в Москве.

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Фото: EU Music

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