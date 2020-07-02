Регулятор вновь назначил проверку телеканала «КРТ»

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обнаружил в эфире ООО «Телестудия «Астра-ТВ» (логотип «КРТ») признаки нарушения действующего законодательства и назначил компании еще одну проверку. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Согласно данным мониторинга в эфире телекомпании «КРТ» 24 июня 2020 года зафиксирована трансляция передачи «Горячая линия», где вживую (об этом свидетельствует надпись LIVE в левом верхнем углу экрана) обсуждались вопросы проведения в Москве парада победы. В видеофрагментах парада, которые транслировались в эфире, продемонстрировали марш российских военных, боевую технику, крупным планом показали главнокомандующего, президента Российской Федерации Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу.

В комментариях ведущих передачи Екатерины Ивановой и Александра Галицкого, речах гостей не было отмечено, что на видео демонстрируются вооруженные формирования государства-агрессора, зато прозвучали восторженные высказывания относительно проведения военного парада в Москве. Таким образом, содержание передачи содержит признаки нарушения лицензиатом требований Закона Украины «О телевидении и радиовещании». В связи с этим Национальный совет проведет внеплановую проверку вещателя.

Регулятор напоминает, что в течение последнего времени неоднократно фиксировал признаки нарушения законодательных требований в эфире ООО «Телестудия «Астра-ТВ», что свидетельствует об определенной закономерности в вещании компании.

Напомним, в предыдущий раз регулятор назначал проверку телеканала «КРТ» 18 июня. Он намеревался выяснить, придерживался ли вещатель правовых норм в майские памятные даты.

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Фото: Нацсовет

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