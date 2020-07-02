СТБ снимает 12-серийную мелодраму «Мой мужчина, моя женщина»

В Киеве стартовали съемки новой остросюжетной 12-серийной мелодрамы «Мой мужчина, моя женщина» от Ivory films для телеканала СТБ, премьера которой состоится осенью 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

По сюжету по вине Павла сгорает дом его клиента Сергея, сам он серьезно травмируется. Чтобы оплатить долг и спасти мужа от тюремного срока, Вера становится суррогатной матерью для бездетных Олега и Татьяны. Родив, и с болью в душе отдав ребенка, Вера узнает, что Татьяна умерла. Олег умоляет Веру стать для дочки няней и на время переехать к нему.

«Это история о самопожертвовании и настоящей любви, что, безусловно, оценят зрительницы. Сериал также «зацепит» и мужчин. Предстоящий съемочный период предполагает несколько сцен с участием каскадеров, у нас будут масштабные экшны. Так что, надеемся, зрителю не придется скучать», — комментирует режиссер-постановщик Сергей Толкушкин.

В главных ролях снялись Павел Вишняков, Дарья Егоркина, Прохор Дубравин, Олеся Власова, Людмила Загорская, Ксения Мишина, Павел Сова, Оксана Жданова, Екатерина Гулякова, Игорь Петрусенко. Оператор-постановщик – Александр Бойко, автор сценария – Елена Бойко.

Напомним, этой осенью на телеканале СТБ состоится премьера 12-серийного фильма «І будуть люди» производства студии Film.ua.

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Фото: СТБ

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