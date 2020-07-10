Бокс-офис: Триллеры и Marvel на повторе

На прошлой неделе открылись кинотеатры, после почти четырех месяцев перерыва. В выходные вышло несколько премьерных фильмов, таких как «Мой шпион», «Побег из Претории» и «Убийства по открыткам». В остальном – показывали повторы достаточно старых картин, к примеру «Темного рыцаря», также известного как «Бэтмен» 2008 года.

В топе на этот раз семейный боевик «Мой шпион» от Питера Сигала, который набрал 652 571 грн ($24 377). Всего было куплено 6 886 билетов. Перед карантином, когда посещения кинотеатров просели на 90%, результат был получше: на тот момент лидер по сборам анимация «Вперед» получила 814 473 грн ($31 791).

«Мой шпион» рассказывает о спецагенте Джей-Джее, которого хотят лишить работы. Ему дают последнюю миссию, чтобы исправиться. Джей-Джею необходимо следить за обычной семьей. Однако 9-летняя Софи вскоре замечает тайного агента, из-за чего ему приходится пойти с ней на сделку.

Второе место занял «Побег из Претории» с Дэниелом Рэдклиффом. Премьера триллера принесла 487 659 грн ($18 217). В центре сюжета двое южноафриканцев, Тим Дженкин и Стивен Ли, которых посадили в тюрьму под названием «Претория» за распространение агитационных брошюр. Они не хотят мириться со своей участью и планируют побег с другими политзаключенными. Однако шанс у них один – ведь за попытку побега их могут ждать дополнительные 25 лет к сроку. Если вовсе не смерть.

Еще один новый детективный триллер «Убийства по открыткам» заработал 404 248 грн ($15 101).

Следователь Джейкоб Кэнон пытается раскрыть запутанную череду убийств. Единственная зацепка в деле – маньяк оставляет цитаты из произведений Шекспира на открытках.

Далее следует вечная классика – «Темный рыцарь» Кристофера Нолана. Несмотря на то, что премьера фильма состоялась 12 лет назад, его касса пополнилась еще на 201 524 грн ($7 528). Общие мировые сборы фильма превысили миллиард долларов. «Телекритика» ранее публиковала список лент с рекордным бокс-офисом.

Пятерку закрыла еще одна супегеройская лента – «Стражи галактики 2» с 198 760 грн ($7 425). Для фильма это 166 неделя проката.

За ним следует пятая часть франшизы «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». Приключенческая сага пополнилась на 197 294 грн ($7 370). Недавно также стало известно, что в спин-оффе «Пиратов» снимется Марго Робби, а сценаристом выступит Кристина Ходсон, известная по «Хищным птицам».

7 место у «Джентльменов», которые держались в топе несколько недель до карантина. На 23 неделе боевик заработал 173 450 грн ($6 479).

За ним снова Marvel – «Человек паук: Вдали от дома» со скромными 95 053 грн ($3 551).

На 9 месте неожиданно разместилась анимация «Как приручить дракона 3», получившая примерно столько же, сколько «Человек-паук» – 92 872 грн ($3 469).

Последним в десятку попал «Парк юрского периода 3D», премьера которого, на минуточку, состоялась в 2013-м. Тем не менее он заработал 62 467 грн ($2 333).

Украинские ленты не попали в топ прошлого уик-энда. Только «Побачення у Вегасі» оказалось на 12 месте, не набрав и 2 тысяч долларов.

Напомним, кинотеатры в Украине вновь открылись 2 июля.

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Фото: «Телекритика»

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