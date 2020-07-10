«Сніданок з 1+1» показал фильм о самоизоляции

10 июля в прямом эфире «Сніданок з 1+1» и в YouTube стартовала премьера документального фильма «Карантин. Інше життя» о самоизоляции. В спецпроекте приняли участие зрители проекта «Сніданок з 1+1» и ведущие телеканала 1+1 media: Маричка Падалко, Святослав Гринчук, Неля Шовкопляс, Александр Преподобный, Лидия Таран, Геннадий Попенко, Екатерина Нестеренко. Об этом сообщает пресс-служба «1+1»

В создании фильма были задействованы звезды украинского шоу-бизнеса. Среди них: AlyonaAlyona, Вера Кекелия, Роман Дуда, Сергей Бабкин и популярные блогеры — Дмитрий Варварук, Марта Летнянчин, Елена Грицай (bee_mama) и другие.

Спецпроект «1+1» «Карантин. Інше життя» возник как идея создать документальный фильм о жизни людей в условиях карантина из-за пандемии COVID-19. Ведущим спецпроекта стал Егор Гордеев, который каждую пятницу в эфире утреннего шоу Сніданок з 1+1 спрашивал у зрителей об особенностях их жизни в самоизоляции:

Что для вас было самым тяжелым на карантине?

2. Какое место в вашем доме стало для вас курортом?

3. От чего вы никогда не откажетесь, даже во время карантина?

4. Что вы больше всего боитесь во время самоизоляции?

5. Карантин — это «дорогое удовольствие» или экономия?

6. Что вы сделаете первым, когда закончится карантин?

7. Каким вы представляете свою жизнь после карантина?

Фильм был разделен на три части, каждая из которых была наполнена карантинными историями зрителей «1+1», которые впервые оказались в условиях глобальной самоизоляции.

«Весну-лето 2020 мы точно запомним на всю жизнь. Эти несколько месяцев мы прожили в реальности, похожей на сценарий какого-то фильма. И этот фильм мы сделали вместе … «, — сказал Егор Гордеев.

В рамках спецпроекта зрители присылали видео своего быта в новых карантинных реалиях. В фильм вошли десятки видеоисторий в самоизоляции, содержащие ответы на вопросы, которые еженедельно появлялись в соцсетях утреннего шоу «Сніданок з 1+1».

Звезды украинского шоу-бизнеса и поделились своими карантинными историями.

«Во время карантина ванная стала моей любимой комнатой. Потому что, во-первых, я люблю воду. А, во-вторых, ранее насыщенный график работы не позволял мне нежиться в ней. Сейчас я зажигаю свечи, бросаю туда всевозможные пены и просто кайфую», — рассказывает AlyonaAlyona.

«На карантине пойти и побегать — это возможность для меня какой-то час или даже больше побыть наедине с собой, со своими мыслями», — сказала Маричка Падалко.

«Мы научились экономить, прежде всего, время. Мы научились работать удаленно. Дома в своем кабинете я продолжаю монтировать программу «Мир наизнанку»», — сказал Дмитрий Комаров.

«Я не отказался, конечно, от вкусной пищи. И даже решил по этому поводу провести челлендж # КориснийКарантин», — сказал Александр Преподобный.

Полнометражный документальный фильм «Карантин.Інше жизни» длиной в 23 минуты был размещен 10 июля на платформах медиагруппы.

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Фото: «1+1»

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