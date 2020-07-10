Сектор платного ТВ в Австралии пойдет на спад из-за коронавируса — исследование

Пандемия коронавируса должна ускорить спад сектора платного телевидения в Австралии, пишет Digital TV Europe.

По данным аналитической компании Global Data, общий доход от услуг платного телевидения в Австралии снизится в среднем на 3,2% с $2,6 млрд в 2019 году до $2,2 млрд в 2024 году из-за сокращения подписок на кабельное и DTH TV и падения платного телевидения ARPU.

Однако доходы от платного телевидения в стране резко сократятся в 2020 году, что является прямым следствием продолжающегося кризиса. В отчете говорится, что в годовом исчислении сектор сократится на 5,5%. Ожидается, что ARPU в Австралии снизится с $49,86 в 2019 году до $47,14 в 2020 году.

Дипа Дингра, аналитик Telecom в GlobalData, cчитает, что IPTV останется ведущей платформой для предоставления услуг платного телевидения в Австралии до 2024 года. Подписка на IPTV будет расти в среднем на 5,4% по сравнению с 2019–2024 годами. Кроме того, растущее распространение пакетов multi-play с интегрированными услугами IPTV также будет способствовать росту IPTV в ближайшие годы.

«Хотя Foxtel в настоящее время лидирует на рынке платного телевидения в Австралии, сокращение его абонентской базы и абонентской базы DTH ослабит его рыночные позиции в течение прогнозируемого периода. Ожидается, что Telstra превзойдет Foxtel в 2022 году и станет лидером на рынке, поскольку он уделяет большое внимание предоставлению экономически эффективных пакетов multi-play с интегрированными услугами IPTV для конкуренции на рынке».

Напомним, ранее Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) внесла несколько предложений касательно того, как следует отреагировать СМИ, если технологичные гиганты откажутся платить роялти.

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Фото: «Телекритика»

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