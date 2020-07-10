Ведущая Нового канала стала мамой

Ведущая тревел-проекта «У кого больше?» Алина Мысечко впервые стала мамой. Об этом сообщает пресс-служба Нового канала.

«Я не собиралась скрывать беременность, просто так получилось, — говорит ведущая Нового канала. — Когда узнала, что жду ребенка, не было внутреннего желания выставлять это напоказ. У меня до девятого месяца был токсикоз, но при этом я все равно хорошо выглядела, работала, ездила на фотосессии. Просто с августа до Нового года живота не было видно, поэтому никто и не догадывался. А когда уже хотелось гулять в парках, снимать сториз и рассказать о том, что мы с мужем ждем пополнения в семье, начался карантин».

Своего сына ведущая назвала Артемом. Сегодня сыну Алины ровно два месяца.

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Фото: Новый канал

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