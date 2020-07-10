Media Development Foundation проведет новый медиаакселератор

Media Development Foundation проводит новый медиаакселератор для главных редакторов и CEO украинских региональных СМИ. Заявки принимаются до 26 июля. Об этом пишет пресс-служба фонда.

Участники прослушают 32 тренинга и воркшопа в течение 3 лекционных модулей с сентября по декабрь. А также получат персональных менторов, которые помогут наладить процессы в редакции и настроить монетизацию.

Также у участников будут митапы, встречи с экспертами, нетворкинг и привлечения в сообщество медиаменеджеров. Программа будет проходить в офлайн и онлайн-формате.

В январе у участников будет возможность получить инвестиции и донорское финансирование для своих проектов.

Лекционные модули будут проходить в Киеве 4-9 сентября, а 12-18 октября, 2-8 ноября и 30 ноября-13 декабря — в онлайн-режиме.

Требования к участникам:

Ключевая позиция в медиа (редактор, исполнительный директор и т.д.);

Наличие бизнес-плана относительно того, как улучшить работу вашего медиа;

Ваше медиа придерживается журналистских стандартов;

Вы можете лично присутствовать на каждом лекционном модуле.

Регистрация на медиаакселератор и больше деталей доступны по ссылке.

Проект Regional Champions Accelerator воплощается при поддержке Национального фонда в поддержку демократии (NED).

Напомним, в течение первого полугодия 2020-го экспертами ИМИ было зафиксировано 112 случаев нарушений свободы слова в Украине.

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Фото: pexels

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