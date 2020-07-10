«Захар Беркут» продали на новые территории

Дистрибьюторы Signature и Eagle приобрели права на показ фильма «Захар Беркут» на новые территории, сообщает Film.ua в Facebook.
FILM.UA Distribution во время онлайн-кинорынка Marché du Film заключила новые соглашения. Британская компания Signature приобрела права на показ исторического экшена «Захар Беркут» на территориях Великобритании и Ирландии. Фильм также продемонстрируют в Австралии и Новой Зеландии, где дистрибьютором выступит компания Eagle.
Напомним, что в первые дни кинорынка права на спортивную драму «Пульс» приобрела французская компания TradeMedia, а Eagle Pictures Spa стала дистрибьютором ленты «Захар Беркут» и мультфильма «Викрадена принцеса» в Италии.
Ранее Shout Factory приобрела права на показ исторического экшена «Захар Беркут» в США и Канаде.
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Фото: Film.ua
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