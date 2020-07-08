Light newsМедиатусовка

«Сніданок з 1+1» презентовал документальный фильм «Карантин. Інше життя»

от Telekritika
От Telekritika 391
Главная МедиатусовкаLight news «Сніданок з 1+1» презентовал документальный фильм «Карантин. Інше життя»

В течение этой недели «Сніданок з 1+1» покажет фильм о жизни украинцев во время карантина.

8, 9 и 10 июля 2020 года «Сніданок з 1+1» покажет в прямом эфире документари «Карантин. Інше життя» о периоде карантина и самоизоляции в Украине. Данный проект был создан вместе с сотнями зрителей, передает пресс-служба.

В начале введения в Украине карантина команда «Сніданку з 1+1» начала спецпроект «Карантин. Інше життя» и попросила украинцев присылать свои видеоистории о жизни в условиях самоизоляции. Ведущим спецпроекта стал Егор Гордеев, который каждую пятницу в эфире утреннего шоу задавал зрителям вопрос об особенностях их жизни на карантине.

В течение двух месяцев в проект включились сотни украинцев, которые сняли и прислали «Сніданку» свои уникальные жизненные истории. По словам Егора Гордеева, проект для всех стал смелым экспериментом, ведь это была попытка зафиксировать процесс изменения сознания людей во время самоизоляции. В фильме собраны искренние истории как взрослых, так и детей о том, что было самым тяжелым для всех в начале карантина, как они проводили свободное время, какие плюсы и минусы самоизоляции каждый нашел для себя.

Присоединились к созданию фильма и знаменитости, среди которых Дмитрий Комаров, Сергей Бабкин, Маричка Падалко, Александр Преподобный, Неля Шовкопляс, Алена Алена, Валентина Хамайко, Святослав Гринчук, Лидия Таран, а также популярные блогеры Дима Варварук Би Мама, Марта Летнянчин и другие.

Автором и редактором проекта стала журналистка Алена Квитка, а режиссером — Татьяна Алферова.

Напомним, ранее стало известно, что «Сніданок з 1+1» начал вести прямые эфиры под открытым небом.

Читайте также:

«1+1» раскрыл детали нового выпуска «Вечернего квартала»
Тина Кароль снимется в новом сезоне сериала «Великі Вуйки»
Ведущие программы «Готовим вместе» объявили марафон похудения

Фото: «1+1»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Сергей Притула празднует свое 39-летие

22.06.2020

Сотрудницы «112 Украина» сплели венки к празднику Ивана...

06.07.2020

Ведущая ICTV выходит замуж за французского режиссера

25.06.2020

Беременна еще одна участница реалити «Від пацанки до...

17.06.2020

Александр Педан запустил в Instagram социальный проект о...

02.07.2020

«Сніданок з 1+1» начал вести прямые эфиры под...

15.06.2020

Педан, Ефросинина, Jerry Heil… За сколько звезды готовы...

25.06.2020

Ведущую Нового канала покусал лемур

06.07.2020

Ведущая Нового канала во время съемок украла автомобиль...

10.06.2020

Стало известно, куда отправится тревел-шоу «Le Маршрутка»

17.06.2020
Avatar