«Сніданок з 1+1» презентовал документальный фильм «Карантин. Інше життя»

8, 9 и 10 июля 2020 года «Сніданок з 1+1» покажет в прямом эфире документари «Карантин. Інше життя» о периоде карантина и самоизоляции в Украине. Данный проект был создан вместе с сотнями зрителей, передает пресс-служба.

В начале введения в Украине карантина команда «Сніданку з 1+1» начала спецпроект «Карантин. Інше життя» и попросила украинцев присылать свои видеоистории о жизни в условиях самоизоляции. Ведущим спецпроекта стал Егор Гордеев, который каждую пятницу в эфире утреннего шоу задавал зрителям вопрос об особенностях их жизни на карантине.

В течение двух месяцев в проект включились сотни украинцев, которые сняли и прислали «Сніданку» свои уникальные жизненные истории. По словам Егора Гордеева, проект для всех стал смелым экспериментом, ведь это была попытка зафиксировать процесс изменения сознания людей во время самоизоляции. В фильме собраны искренние истории как взрослых, так и детей о том, что было самым тяжелым для всех в начале карантина, как они проводили свободное время, какие плюсы и минусы самоизоляции каждый нашел для себя.

Присоединились к созданию фильма и знаменитости, среди которых Дмитрий Комаров, Сергей Бабкин, Маричка Падалко, Александр Преподобный, Неля Шовкопляс, Алена Алена, Валентина Хамайко, Святослав Гринчук, Лидия Таран, а также популярные блогеры Дима Варварук Би Мама, Марта Летнянчин и другие.

Автором и редактором проекта стала журналистка Алена Квитка, а режиссером — Татьяна Алферова.

Напомним, ранее стало известно, что «Сніданок з 1+1» начал вести прямые эфиры под открытым небом.

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Фото: «1+1»

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