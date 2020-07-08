Facebook не считает применение языка ненависти серьезной проблемой — юристы

Юридическая компания Relman Colfax провела аудит Facebook на предмет того, какие меры предприняла компания, чтобы предотвратить применение языка ненависти. И результат проверки их очень разочаровал, передает variety.com.

После того, как правозащитные организации призвали соцсеть ужесточить правила модерации постов, содержащих язык ненависти, и призвали рекламодателей присоединиться к акции #stophateforprofit, Марк Цукерберг согласился на проведение аудита, чтобы заверить и активистов, и рекламодателей в том, что его компания предприняла нужные меры.

Однако в отчете, составленном экспертом по гражданским правам Лорой Мерфи и партнером юридической фирмы по гражданским правам Relman Colfax Меган Какас, сказано, что Facebook недостаточно хорошо старается, чтобы справиться с проблемой. В докладе экспертов говорится, что Facebook не вложил достаточно средств в борьбу с кампаниями, направленными на разжигание ненависти к мусульманам и евреям. В частности, они критиковали компанию за недостаточно жесткие меры, предпринятые относительно сообществ, поддерживающих нацистскую идеологию.

«Аудиторы не верят, что Facebook достаточно серьезно настроен на борьбу с проблемой и что соцсеть достаточно сильно озабочен оптимизацией работы алгоритмов, отвечающих за модерацию вредоносного контента, работа которых непреднамеренно подпитывают экстремистский и поляризующий контент», — говорится в отчете.

Также аудиторы упрекнули соцсеть в бездействии по отношению к тому, что высказывает на ее площадке Дональд Трамп.

В ответ на отчет аудиторов главный операционный директор Facebook Шерил Сэндберг заявила, что «быстрых решений этих проблем не существует, и их не должно быть».

Напомним: ранее стало известно, что Viber отказывается сотрудничать с Facebook.

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Фото: unsplash

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