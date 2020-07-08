Кабмин выделил 1 млрд грн на поддержку креативных индустрий

Кабинет Министров выделил 1 миллиард гривен на поддержку креативных индустрий, сообщил министр культуры и информацоннной политики Александр Ткаченко в Telegram.
Их распределят следующим образом:
- 590 млн — на стипендии самозанятым художникам, поддержку проектов в сферах культуры и искусств, креативных индустрий и туризма;
- 150 млн — на гранты через Украинский Институт Книги;
- 50 млн — на поддержку кино;
- 100 млн — для проведения конкурса министерства культуры по отбору проектов на производство сериалов патриотического направления.
Министр добавил, что также заложено финансирование на создание электронного учета культурного наследия и культурных ценностей. «Чтобы в дальнейшем, на месте исторических застроек или охранных земель врасплох не появлялись новостройки» — пишет Ткаченко.
Еще часть бюджета пойдет на компенсацию потерь учреждений культуры за период карантина.
Напомним, 16 июня Верховная Рада Украины приняла закон №3377 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)».
8 апреля Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рассмотрел ряд инициатив для экономической поддержки культуры и креативных индустрий, которые легли в основу единого пакета законопроектов.
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Фото: unsplash
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