Премьера шоу «Холостячка» запланирована на осень

Новое шоу от СТБ «Холостячка» планируют выпустить осенью, об этом сообщила директор творческой студии СТБ Анна Калина в интервью «Телекритике».

«Съемки начнутся совсем скоро. Сейчас мы финализируем кастинг, а у мужчин, которым действительно интересна Ксения, еще есть шанс заполнить анкету на сайте СТБ и попасть в проект. Премьера «Холостячки» запланирована на осень», — сказала Анна Калина.

Производством проекта занимается команда под руководством директора студии StarLightProduction Анны Калины. Ведущим нового романтического реалити будет Григорий Решетник.

Напомним, в конце мая телеканал СТБ рассказал, что запускает реалити-шоу «Холостячка» с актрисой театра и кино, звездой сериала «Крепостная», победительницей «Танцев со звездами» Ксенией Мишиной.

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Фото: СТБ

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