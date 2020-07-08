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Премьера шоу «Холостячка» запланирована на осень
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Премьера шоу «Холостячка» запланирована на осень

от Telekritika
Telekritika 590

Еще есть возможность попасть на проект.

Новое шоу от СТБ «Холостячка» планируют выпустить осенью, об этом сообщила директор творческой студии СТБ Анна Калина в интервью «Телекритике».

«Съемки начнутся совсем скоро. Сейчас мы финализируем кастинг, а у мужчин, которым действительно интересна Ксения, еще есть шанс заполнить анкету на сайте СТБ и попасть в проект. Премьера «Холостячки» запланирована на осень», — сказала Анна Калина.

Производством проекта занимается команда под руководством директора студии StarLightProduction Анны Калины. Ведущим нового романтического реалити будет Григорий Решетник.

Напомним, в конце мая телеканал СТБ рассказал, что запускает реалити-шоу  «Холостячка» с актрисой театра и кино, звездой сериала «Крепостная», победительницей «Танцев со звездами» Ксенией Мишиной. 

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Фото: СТБ

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