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Adobe запустит онлайн-кинофестиваль

от Telekritika
От Telekritika 228
Главная Диджитал Adobe запустит онлайн-кинофестиваль

На мероприятии будут показывать короткометражные фильмы.

Разработчик программного обеспечения Adobe готовится запустить свой первый виртуальный кинофестиваль Stock Film Fest, пишет The Hollywood Reporter.

Для этого Adobe отобрал для участия международную группу независимых режиссеров, фотографов и художников. Каждому дали пять дней, чтобы создать короткометражный фильм полностью из активов Adobe Stock (видеоматериалы и библиотека фотографий, не требующие оплаты роялти, которые доступны в Adobe Creative Cloud).

В число участников вошли Энтони Гаддис, Дайна О. Пусич, Даниэль Корен, Грейдон Шеппард, Джеймс и Моника, Жасмин Маккалоу, Келси Рат, Пабло Фуско, Тайлан Йилман, Томас МакВикар, Вивек Вадолия, Юкихиро Шода и Зае Джордан.

«При выборе кинематографистов для фестиваля Adobe стремилась продемонстрировать широкий спектр стилей», — сообщают в компании. «В результате Adobe Stock Film Fest представляет творения кинематографистов всего мира, включая такие страны как Япония, Хорватия, Турция, Израиль, Канада и США».

Короткометражные работы будут транслировать 15 июля на сайте мероприятия и на YouTube.

Напомним, ранее стало известно, что фестиваль LINOLEUM, посвященный актуальной анимации и медиаискусству, впервые пройдет в онлайн-формате.

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