Adobe запустит онлайн-кинофестиваль

Разработчик программного обеспечения Adobe готовится запустить свой первый виртуальный кинофестиваль Stock Film Fest, пишет The Hollywood Reporter.

Для этого Adobe отобрал для участия международную группу независимых режиссеров, фотографов и художников. Каждому дали пять дней, чтобы создать короткометражный фильм полностью из активов Adobe Stock (видеоматериалы и библиотека фотографий, не требующие оплаты роялти, которые доступны в Adobe Creative Cloud).

В число участников вошли Энтони Гаддис, Дайна О. Пусич, Даниэль Корен, Грейдон Шеппард, Джеймс и Моника, Жасмин Маккалоу, Келси Рат, Пабло Фуско, Тайлан Йилман, Томас МакВикар, Вивек Вадолия, Юкихиро Шода и Зае Джордан.

«При выборе кинематографистов для фестиваля Adobe стремилась продемонстрировать широкий спектр стилей», — сообщают в компании. «В результате Adobe Stock Film Fest представляет творения кинематографистов всего мира, включая такие страны как Япония, Хорватия, Турция, Израиль, Канада и США».

Короткометражные работы будут транслировать 15 июля на сайте мероприятия и на YouTube.

Напомним, ранее стало известно, что фестиваль LINOLEUM, посвященный актуальной анимации и медиаискусству, впервые пройдет в онлайн-формате.

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