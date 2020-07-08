В Киеве создали интерактивный сериал «Освітній герой»

На сайте КГГА пишут, что в Киеве создали первый интерактивный сериал «Освітній герой» с множественным выбором действий.

Проект создала команда «Освітнього Хабу міста Києва», которые вдохновлялись идеей одной из серий «Черного Зеркала».

«В отличие от обычных видеолекций, каждая серия — это одновременно и интересный квест, и компьютерная игра, и соревнования с самим собой. Уникальность сериала в том, что зритель самостоятельно выбирает действия одного из героев с нескольких вариантов, что приводит к различным исходов в каждой серии», — рассказала директор КНП «Освітнього Хабу міста Києва» Бадри Лолашвили.

Посмотреть сериал можно по ссылке.

Напомним, ранее на медиасервисе Megogo начал вещание первый собственный интерактивный 4К-канал.

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Фото: скриншот

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