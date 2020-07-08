Amazon Prime Video наконец-то запустил поддержку нескольких профилей

Подписчики Amazon Prime Video наконец-то получат возможность подключить максимум 6 профилей к одной учетной записи. подобная функция уже давным-давно есть у Netflix и Hulu, сообщает variety.com.

С 7 июля 2020 года стриминг внедрил функцию мультипрофильного подключения для подписчиков из США и других стран. Каждый владелец профиля будет получать персонализированный список рекомендуемого к просмотру контента, сможет формировать собственные списки избранного.

Новая функция включает профиль Prime Video Kids, которая позволит легко установить родительский контроль. Так, родители будут видеть что и когда смотрели их дети, а также смогут самостоятельно ограничить им доступ к контенту 18+.

Напомним: ранее стало известно, что руководители Amazon, Facebook, Apple, Google предстанут перед Конгрессом США.

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Фото: Amazon

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