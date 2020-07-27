Группа 1+1 media заявила о прекращении сотрудничества с ООО «Сеть Ланет» (дополнено)

Группа 1+1 media распространила заявление о прекращении договора с ООО «Сеть Ланет». «Телекритика» приводит его полный текст:

««Группа 1+1 media сообщает, что с 1 августа 2020 прекращает сотрудничество с провайдером Lanet (ООО« Сеть Ланет ») в связи с досрочным прекращением действия договора, о чем ООО «Сеть Ланет» была предупреждена официальным письмом от 23 июня 2020 с вых. №181151.

К сожалению, нам не удалось прийти к соглашению с ООО «Сеть Ланет» по ряду принципиальных моментов, что делает дальнейшее сотрудничество невозможным.

С 1 августа 2020 абонентам ООО «Сеть Ланет» станут недоступны следующие каналы: 1+1, 2+2, ТЕТ, ПлюсПлюс, УНИАН ТВ, Бигуди, FilmUA Drama, Bolt, Kvartal TV, Star Family, Star Cinema, Kyc-Kyc , 36,6.

Приносим извинения нашим постоянным зрителям, которые стали заложниками ситуации и останутся без доступа к перечисленным каналов, которые дистрибутирует группа 1+1 media».

Отвечая на запрос «Телекритики», заместитель директора «Сети Ланет» Дмитрий Ганзенко сообщил, что сейчас идут переговоры о заключении нового соглашения.

«Полученное нами письмо от «1+1» об одностороннем расторжении соглашения является документом, свидетельствующим о том, что действие текущего договора будет стопроцентно прекращено. Вместе с тем, сейчас «Ланет» и «1+1» ведут переговоры о заключении нового соглашения. Переговоры идут хоть и очень медленно, но в конструктивном русле и, соответственно, возможность для дальнейшего сотрудничества мы видим четко и ясно», — прокомментировал Ганзенко.

Напомним, ранее «Ланет» обвинил 1+1 media в давлении, однако медиагруппа опровергла это.

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Фото: «1+1»

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