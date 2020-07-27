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Никаких оснований для декодирования спутникового сигнала украинских каналов нет- Viasat

от Telekritika
От Telekritika 432
Главная Новости Никаких оснований для декодирования спутникового сигнала украинских каналов нет- Viasat

Viasat подвел итоги спустя полгода после кодирования украинских каналов на спутнике.

В январе 2020 года состоялось кодирование украинских каналов на спутнике. Через полгода после этого по заказу официального оператора спутникового телевидения Viasat ИП «ГФК Юкрейн» и ООО «Инфо-сапиенс» провели исследование рынка спутникового телевидения Украины. Исследования были нужны для оценки текущей ситуации и перспектив развития отрасли, сообщает пресс-служба Viasat.

Согласно полученным данным, более трети зрителей все еще надеются, что каналы раскодируют. Сейчас есть около 2 млн зрителей, которые не приняли или отложили решение о переходе к официальному платному провайдеру или об изменении типа приема сигнала для просмотра закодированных каналов. Причина этого – заявления о возможном раскодировании каналов, которые звучали на государственном уровне. Люди не спешили переходить на платный тип приема, как следствие, в ожидании раскодирования каналов произошел рост спроса на пиратские сервисы или запрещенные российские каналы, которые остаются открытыми на спутниках и доступны украинскому зрителю бесплатно.

На сегодняшний день уже закодировано более 40 украинских каналов, и этот перечень будет расти. Никаких оснований для возможного декодирования спутникового сигнала украинских каналов нет, отмечают в Viasat. Самые интересные передачи и шоу доступны лишь на основных версиях каналов в противовес международным сокращенным версиям каналов, которые были запущены на бесплатном спутнике.

Напомним, медиагруппы StarLightMedia, 1+1 media, «Медиа Группа Украина» и Inter Media Group закодировали спутниковый сигнал своих основных телеканалов 28 января в 23:59. Зрителям спутникового телевидения закодированные телеканалы доступны в ТВ-пакетах двух официальных операторов спутникового ТВ ─ XtraTV и Viasat.

28 февраля президент и медиагруппы договорились до 16 марта 2020 обеспечить запуск незакодированных спутниковых версий главных украинских телеканалов.

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Фото: Телекритика

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