«Суспільне» намерено ввести грейдинговую структуру оплаты труда

«UA: Суспільне мовлення» и международная аудиторско-консалтинговая компания EY начали разрабатывать грейдинговую структуру оплаты труда телерадиокомпании. Об этом сообщает пресс-служба общественного вещателя.

Грейдинговая структура оплаты труда – это сочетание логических групп должностей, то есть грейдов, с уровнями оплаты труда. Каждой группе должностей должен отвечать определенный тарифный зарплатный диапазон, который будет отражать взаимосвязь между ответственностью и ценностью выполняемой работы и базовой оплатой, установленной за выполнение такой работы в соответствии со стратегией развития компании.

«Мы поставили себе задачу – разработать действенный инструмент, который обеспечит справедливый подход к уровням оплаты труда наших работников и отражать сложность работы на каждой конкретной позиции. Нам также важно учесть рыночную аналитику, чтобы зарплата работников «Суспільного» была надлежащего уровня», — сказал председатель правления компании Зураб Аласания.

Разработка грейдинговой структуры оплаты труда занимает несколько месяцев. Вещатель планирует завершить ее в конце сентября, после чего начнется внедрение новых подходов, этот процесс может завершиться уже в следующем году, в зависимости от финансирования телерадиокомпании.

«Есть три принципиальные вещи, которых мы все ожидаем от системы оплаты труда. Первое – это максимально приближенный к рыночному уровень вознаграждения, то есть внешняя справедливость. Без этого компании будет сложно привлекать и удерживать работников. Второе – это соотношение уровня ответственности, роли каждой должности в реализации стратегии компании и уровня оплаты, то есть внутренняя справедливость. И третье – это предсказуемость и прозрачность. Почему зарплата такая, а не иная, при каких условиях она может меняться, кто и когда ее пересматривает? Это должно быть понятно каждому работнику, а также всем другим заинтересованным сторонам – как внутри организации, так и извне», — отметила директор по управлению персоналом Виктория Сидоренко.

Напомним, в интервью «Телекритике» генеральный продюсер цифровых платформ «Суспільного» Татьяна Кисельчук рассказала о диджитал-трансформациях вещателя, совместных проектах с Офисом медиаразвития Шведского радио, а также о работе над NewsHouse 2.0, реализуемой совместно с BBC Media Action и Deutsche Welle Akademie.

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Фото: «Суспільне»

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