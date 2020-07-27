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Слава Каминская подтвердила участие в новом сезоне «Танців з зірками»

от Telekritika
От Telekritika 290
Главная Новости Слава Каминская подтвердила участие в новом сезоне «Танців з зірками»

И передала вызов телеведущему Дмитрию Танковичу.

Уже несколько недель в социальных сетях распространяется #танціззіркамиchallenge – ежегодный звездный челлендж, во время которого участники нового сезона передают друг другу танцевальный вызов и приглашают принять участие в шоу «Танці з зірками».

27 июля стало известно, что к звездным участникам четвертого сезона проекта присоединилась украинская певица, солистка поп-группы «НеАнгелы» Слава Каминская. На своей странице в Instagram она опубликовала видео, в котором сообщила подписчикам, что принимает вызов от фронтвумен группы The Hardkiss Юлии Саниной. В свою очередь, Слава передала вызов телеведущему Дмитрию Танковичу. Об этом сообщает пресс-служба канала «1+1».

Слава Каминская уже участвовала во втором сезоне обновленного проекта «Танці з зірками». Однако ей так и не удалось выйти на паркет со своим партнером Игорем Кузьменко из-за травмы спины во время репетиции. Поэтому новый сезон станет для Славы вторым шансом покорить звездный паркет.

Напомним, фронтвумен группы The HardKiss Юлия Санина приняла вызов #танціззіркамиchallenge от актрисы Дарьи Петрожицкой, которая тоже стала участницей проекта.

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Фото: 1+1 media

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