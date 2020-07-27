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В Греции покушались на издателя газеты Makeleio

от Telekritika
От Telekritika 222
Главная Новости В Греции покушались на издателя газеты Makeleio

Он получил две пули.

В ночь на понедельник в пригороде Афин неизвестные совершили нападение на издателя газеты Makeleio Стефаноса Хиоса. Об этом сообщает «Европейская правда».

Хиос получил две пули в шею и в грудь. Стрельба произошла около трех часов ночи возле его дома в афинском пригороде Врилисии.

Пострадавшего доставили в больницу. Врачи оценивают его состояние, как тяжелое, но стабильное.

Газета Makeleio называет нападение покушением на убийство, за которое несут ответственность политики. Издание отмечает, что в последнее время журналист получал угрозы.

Makeleio неоднократно обвиняли в публикации фейковых новостей и клеветы. 22 июля суд в Афинах удовлетворил иск главы МВД Греции Такиса ​​Теодорикакоса против газеты, которая неоднократно размещала оскорбительные и ложные публикации против него. Суд тогда предупредил Хиоса о штрафе в размере 5 тыс. евро за каждую следующую подобную публикацию.

Напомним, 14 июля в Харькове произошло нападение на съемочную группу канала АТН.

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Фото: Makeleio

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