Новый канал объявил дату премьеры десятого сезона шоу «Хто зверху?»

Новый канал уточнил сроки выхода десятого сезона проекта «Хто зверху?»: премьера состоится 27 августа. Об этом сообщает пресс-служба «Нового». Ранее предполагалось, что шоу выйдет в эфир осенью.
Напомним, ведущий Сергей Притула заявил, что не собирается покидать шоу еще долгое время.
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Фото: Новый канал
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