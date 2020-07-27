«Лекарства», Nestle и L’Oreal: рейтинг рекламодателей на ТВ первого полугодия 2020-го

Агентство Vizeum Ukraine опубликовало рейтинг рекламодателей за первое полугодие 2020-го, передает пресс-служба.
Так, самыми популярными на ТВ стали рекламодатели категорий «лекарства», «продукты», «торговля», «связь», «безалкогольные напитки», «кондитерские изделия», «алкоголь», «гигиена», «косметика», «информационные сети» (в категорию «информационные сети» входят: EVO, Naspers, Work.ua, OTT Украины, Ukr.net и другие). Суммарно показатель wGRP составил 543 393.
А самыми востребованными рекламодателями стали такие бренды: Nestle и L’Oreal, Rozetka.ua, P&G,
GlaxoSmithKline, АО «Фармак», Reckitt Benckiser&Jacobs, Carlsberg Group, «Киевстар», Mars and Wrigley, Pepsico.Самыми популярными роликами июня 2020-го были креативы от «Киевстар» и Vodafone.
Источник: Nielsen Ukraine, 18-54 50К+, без социальной и политической рекламы и СМИ, рекламодателей Зеонбуд ООО (Т2) и Telemaster.com.ua.
Напомним: ранее стало известно, что рынок телерекламы в США сократится на 20% за пять лет — прогноз.
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Фото: «Телекритика»
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