НовостиТВ

«Лекарства», Nestle и L’Oreal: рейтинг рекламодателей на ТВ первого полугодия 2020-го

от Telekritika
От Telekritika 159
Главная Новости «Лекарства», Nestle и L’Oreal: рейтинг рекламодателей на ТВ первого полугодия 2020-го

Данные агентства Vizeum Ukraine

Агентство Vizeum Ukraine опубликовало рейтинг рекламодателей за первое полугодие 2020-го, передает пресс-служба.

Так, самыми популярными на ТВ стали рекламодатели категорий «лекарства», «продукты», «торговля», «связь», «безалкогольные напитки», «кондитерские изделия», «алкоголь», «гигиена», «косметика», «информационные сети» (в категорию «информационные сети» входят: EVO, Naspers, Work.ua, OTT Украины, Ukr.net и другие). Суммарно показатель wGRP составил 543 393.

А самыми востребованными рекламодателями стали такие бренды: Nestle и L’Oreal, Rozetka.ua, P&G,
GlaxoSmithKline, АО «Фармак», Reckitt Benckiser&Jacobs, Carlsberg Group, «Киевстар», Mars and Wrigley, Pepsico.Самыми популярными роликами июня 2020-го были креативы от «Киевстар» и Vodafone.

Источник: Nielsen Ukraine, 18-54 50К+, без социальной и политической рекламы и СМИ, рекламодателей Зеонбуд ООО (Т2) и Telemaster.com.ua.

Напомним: ранее стало известно, что рынок телерекламы в США сократится на 20% за пять лет — прогноз.

Читайте также:

Рекламная сеть The Washington Post вышла на рынок локальных медиа
Реклама и медиа: маленькие бренды захватывают рынок
Программатик-реклама просела на 9% в апреле
Бренды увеличат расходы на медиарекламу на 10% — прогноз

Фото: «Телекритика»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Lionsgate купил права на украинский фильм с Иванной...

30.06.2020

Зрители тратят $2,5 млрд в год на электроэнергию,...

13.07.2020

Cериал «Пес»: кто снимает хит телеканала ICTV?

06.07.2020

Актер Крис Эванс запустил собственное медиа

16.07.2020

Суд ЕС отменил штраф Apple в размере 13...

15.07.2020

Глава каналов М1 и М2 Сергей Перцев: «Сейчас...

22.07.2020

Арно Люкасси назначен президентом Broadcast Networks Europe

03.07.2020

В Киве открыли мемориал Павла Шеремета

20.07.2020

Григорий Чапкис снова станет судьей «Танців з зірками»

14.07.2020

Журналист Юрий Бутусов заболел коронавирусом

20.07.2020
Avatar