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Рынок телерекламы в США сократится на 20% за пять лет — прогноз

от Telekritika
От Telekritika 359
Главная Новости Рынок телерекламы в США сократится на 20% за пять лет — прогноз

Согласно данным аналитической компании MoffettNathanson Research.

Объем выручки от телевизионной рекламы с $70 млрд может снизиться на 20% — на $14 млрд  в течение следующих пяти лет, передает MediaPost.

Согласно подсчетам MoffettNathanson Research, падение будет происходить из-за отказа зрителей от платного телевидения, инфляции СPM и роста объемов рекламы в онлайн-кинотеатрах.

В этом году прогнозируется, что общий доход от телевидения сократится до $61 млрд, а к 2024 году — снизится до $56 млрд. Касаемо объемов рекламы на национальных кабельных сетях — они сократятся до 17% до $24 млрд; на местных телеканалах снизились на 5% до $19 млрд; а на местном кабельном ТВ обьем останется прежним — $4 млрд.

К 2024 году — в сетях кабельного телевидения расходы сократятся до $21 млрд, а национальные сети вещания останутся примерно на том же уровне — $12 млрд.

«Это будет впервые, когда на линейных телеканалах будет наблюдаться долгосрочное структурное снижение объемов рекламы», — говорит Майкл Натансон, старший аналитик MoffettNathanson.

Он добавил, что тем временем доходы потоковых сервисов видео по запросу (AVOD) от рекламы вырастут с $3 млрд в 2019 году до $14 млрд в 2024-ом.

Напомним, ранее аналитики прогнозировали, что в 2020 году объем рынка ТВ-рекламы просядет на 12%.

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Фото: «Телекритика»

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