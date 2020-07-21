Четвертым участником нового сезона «Танців з зірками» стал актер Тарас Цымбалюк

К звездным участникам четвертого сезона обновленного проекта «Танці з зірками» присоединился украинский актер и исполнитель главной роли в фильме «Черный ворон» Тарас Цымбалюк, сообщает пресс-служба канала «1+1».
На своей странице в Instagram он опубликовал видео, в котором сообщил подписчикам, что принимает вызов #танціззіркамиchallengе от певицы и экс-участницы группы «Виа Гра» Санты Димопулос. В ролике актер передал эстафету своей коллеге — звезде сериала «Папик» и «Голосу країни» Дарье Петрожицкой.
Свое участие в новом сезоне шоу «Танці з зірками» звезда «Черного ворона» Тарас Цымбалюк прокомментировал так: «Я считаю, что язык тела — это нечто глубокое, философское. Поэтому для меня «Танці з зірками» — настоящий вызов. Это шоу, которое объединяет миллионы украинцев, поэтому для меня честь принять участие в этом проекте».
Напомним, сейчас уже известны имена четырех звездных участников нового сезона «Танців з зірками». Олег Винник, партнершей которого стала Елена Шоптенко, Надежда Мейхер, Санта Димопулос и Тарас Цымбалюк будут бороться за кубок победителей.
Также ранее в студии утреннего шоу «Сніданок з 1+1» открыли имена трех судей: Екатерина Кухар, Влад Яма и Григорий Чапкис.
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Фото: Александра Йорк
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