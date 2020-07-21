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Новый канал продлил реалити «Від пацанки до панянки» на пятый сезон
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Новый канал продлил реалити «Від пацанки до панянки» на пятый сезон

от Telekritika
Telekritika 495

Телеканал объявил кастинг.

Новый канал объявил о кастинге на реалити-шоу «Від пацанки до панянки», количество участниц ограничено. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

«Мы ищем тех, кто реально хочет изменить свою жизнь, – отметила Ксения Бабенко, руководитель проекта «Від пацанки до панянки». – Кастинг покажет все. Если вы хотите засветиться или хайпонуть, по-быстрому набрать подписчиков в социальных сетях и добиться такой же популярности, как у девочек из прошлых сезонов, проходите мимо. Мы сразу это увидим. Для нас главное – искренняя мотивация и желание измениться».

По сообщению телеканала, кастинг на участие в пятом сезоне «Від пацанки до панянки» будет коротким, он продлится полтора месяца. За это время команда проекта планирует найти весь состав учениц Школы леди. Ссылка на кастинг — тут.

«Да, кастинг будет коротким, – подчеркнула Ксения Бабенко. – А все потому, что и участниц в пятом сезоне мы планируем набрать меньше. Отбор в Школу леди будет очень серьезным».

Подать заявку на участие в пятом сезоне реалити «Від пацанки до панянки» могут девушки в возрасте от 18 лет.

«Реалити «Від пацанки до панянки» действительно меняет жизнь, – отметила Женя Мазур, победительница четвертого сезона. – Если у тебя есть желание и мотивация измениться, если ты чувствуешь, что находишься не там, где должна, этот проект – твой счастливый билет. Исправить можно все. Главное – сделать первый шаг»

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Фото: Новый канал

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