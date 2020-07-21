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«1+1» начал работу над седьмым сезоном «Одруження наосліп»

от Telekritika
От Telekritika 92
Главная Новости «1+1» начал работу над седьмым сезоном «Одруження наосліп»

Кастинги для участия в шоу открыты.

Телеканал «1+1» начал работу над седьмым сезоном реалити-шоу «Одруження наосліп». Кастинги для участия в шоу открыты. В новом сезоне искать свою вторую половинку и строить с ней отношения будут молодожены старше 30-ти лет, передает пресс-служба.

В седьмом сезоне психолог Ирина Кириченко и лайф-коуч Даниэль Салем помогут парам проработать травмы и научат, как быть счастливыми в отношениях.

Основные правила проекта остаются неизменными: эксперты подбирают участникам вторую половинку на основе психологической и эмоционально-сексуальной совместимости, а знакомится пара уже на собственной свадьбе. В течение недели молодые узнают друг друга, живя под одной крышей. Через 7 дней участники «Одруження наосліп» принимают окончательное решение — навсегда снять кольца или продолжить отношения за пределами проекта.

В прошлом сезоне на проект приходили успешные мужчины и женщины, у которых в жизни есть все, кроме любви. Отношения учились строить миллионер, владелец стоматологических клиник, фитнес-тренер, бизнес-тренер и другие.

Заполнить анкету можно на сайте.

Напомним: ранее стало известно, что новый сезон ситкома «Танька и Володька» стартует 17 августа.

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Фото: Телеканал «1+1» 

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