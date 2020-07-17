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«Светская жизнь» на «1+1» отпраздновала 15-летие музыкальным шоу

от Telekritika
От Telekritika 555
Главная МедиатусовкаLight news «Светская жизнь» на «1+1» отпраздновала 15-летие музыкальным шоу

В эфире телеканала «1+1» зрители смогут посмотреть праздничный концерт вскоре.

В этом году программе «Светская жизнь» исполняется 15 лет. Знаменательную дату команда проекта традиционно отметила музыкальным концертом под открытым небом, на этот раз — на лесной поляне ботанического сада им.Гришка, передает пресс-служба.

Поздравить проект пришли звезды украинского шоу бизнеса, среди которых были Верка Сердючка, Тина Кароль, MONATIK, Наталья Могилевская, Олег Винник, Ирина Билык, Оля Полякова, NK, Mozgi, «Время и стекло» и многие другие.

Звезды феерично появлялись на сцене и исполняли свои культовые хиты — песни, которые сделали их суперзвездами, а также приветствовали ведущую с праздником, шутили и вместе Екатериной Осадчей вспоминали самые яркие моменты их отношений. Некоторые из артистов в качестве сюрприза представил на сцене свои новые песни.

В эфире телеканала «1+1» зрители смогут посмотреть праздничный концерт вскоре, следите за анонсами.

Напомним: ранее стало известно, что «1+1» запустил серию социальных роликов об адаптивном карантине.

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Фото: «1+1»

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