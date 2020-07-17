Объявлены победители конкурса «Честь профессии»

16 июля 2020 года во время онлайн-трансляции были названы имена победителей журналистского конкурса «Честь профессии 2020». Суммарно на конкурс прислали 615 материалов, передает пресс-служба.

Приводим список призеров.

Лучше интервью — Ольга Мальчевская, Татьяна Януцевич, «ВВС News Украина», «Настоящая Людмила Игнатенко: первое интервью после выхода «Чернобыля».

Лучше новостное освещение резонансного события — Елена Ремовская, Юлия Стець, «Крым. Реалии», «День массовых обысков и задержаний в Крыму».

Лучше новостное освещение резонансного события в локальном медиа — Татьяна Скиба, TV-4 (Тернополь), «Жена священника с Тернопольщины обвиняет его в домашнем насилии».

Лучшая публицистика — Богдан Кутепов, hromadske, «Хроники аннексии».

Лучшая публицистика в локальном медиа — Надежда Задорожная, спецпроект «Вернуть Донбасс: Краматорск», «UA Донбасс».

Лучше расследования — Леся Иванова, «Наши деньги», «Армия. Друзья. Бабки».

Лучше расследование в локальном медиа — Анна Калаур и Виктория Журавель, Агентство журналистских расследований «Четвертая власть», «Продажный эфир: меню Ровенская телеканалов», «Бумага все стерпит: сколько стоит кандидату обмануть читателей ровенских газет», «Продажные статьи: сколько кандидату стоит скрытая реклама на ровенских сайтах ».

Лучшая аналитика — Ирина Лопатина, «Радио НВ», «Война которая насилует».

Лучшая аналитика в локальном медиа — Мария Ревер, «Наши деньги. Львов», «Все пошло не по плану»

Лучший репортаж — Елена Струк, Reporters, «Понять майя».

Лучший репортаж в локальном медиа — Елена Ливицкая, канал «Первый» (Луцк), «Драма промзоны. Истории из луцкого ангара, в котором поселился… театр ».

Конструктивная журналистика — Юлиана Скибицкая, «Бабель», «Если в селе нет воды и все завалено мусором, то зачем тогда церковь?» Как священник сделал вымирающее село успешным».

Напомним: ранее стало изыестно, что НСЖУ запускает горячую линию для защиты трудовых прав работников СМИ.

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Фото: unsplash

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