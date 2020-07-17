НСЖУ запускает горячую линию для защиты трудовых прав работников СМИ

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) сообщает о запуске горячей линии для защиты трудовых прав работников СМИ. Инициатива НСЖУ реализуется при поддержке Международной федерации журналистов.

Согласно результатам опроса, проведенного НСЖУ в мае-июне 2020 года и в котором приняли участие 135 журналистов из 17 областей Украины и Киева, вследствие кризиса, вызванного пандемией, 70% украинских медиа потеряли рекламодателей, 40% — сократили объем производства и 32% — отказались от новых проектов. Такая ситуация негативно сказалась на работниках медиа: в 27% редакцией снизили зарплату, в 14% — отправили часть сотрудников в неоплачиваемые отпуска, в 10% — полностью приостановили работу.

Именно эта неутешительная статистика стала драйвером изменений, в результате чего НСЖУ при поддержке Международной федерации журналистов Украины разработала и реализует проект, благодаря которому работники медиасферы смогут получить консультации и необходимые материалы для защиты трудовых прав.

В течение 3-х месяцев работы «горячей линии» журналисты смогут получить консультации от юристов компании IBC Legal Services по следующим вопросам:

трудоустройство;

освобождения, в том числе по сокращению штатов;

изменение условий труда;

должностные обязанности;

договорные отношения с фрилансерами;

применение нового налогового законодательства в работе редакции;

заключения коллективного договора и другие аспекты работы редакции.

Чтобы получить помощь, нужно заполнить форму-обращения по ссылке. Ваше обращение получат юристы и пришлют письменную консультацию на ваш электронный адрес.

Напомним: ранее стало известно, что НСЖУ объявил старт информационной кампании #Журналісти_Важливі.

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Фото: unsplash

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