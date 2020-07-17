НСЖУ запускает горячую линию для защиты трудовых прав работников СМИ

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) сообщает о запуске горячей линии для защиты трудовых прав работников СМИ. Инициатива НСЖУ реализуется при поддержке Международной федерации журналистов.
Согласно результатам опроса, проведенного НСЖУ в мае-июне 2020 года и в котором приняли участие 135 журналистов из 17 областей Украины и Киева, вследствие кризиса, вызванного пандемией, 70% украинских медиа потеряли рекламодателей, 40% — сократили объем производства и 32% — отказались от новых проектов. Такая ситуация негативно сказалась на работниках медиа: в 27% редакцией снизили зарплату, в 14% — отправили часть сотрудников в неоплачиваемые отпуска, в 10% — полностью приостановили работу.
Именно эта неутешительная статистика стала драйвером изменений, в результате чего НСЖУ при поддержке Международной федерации журналистов Украины разработала и реализует проект, благодаря которому работники медиасферы смогут получить консультации и необходимые материалы для защиты трудовых прав.
В течение 3-х месяцев работы «горячей линии» журналисты смогут получить консультации от юристов компании IBC Legal Services по следующим вопросам:
- трудоустройство;
- освобождения, в том числе по сокращению штатов;
- изменение условий труда;
- должностные обязанности;
- договорные отношения с фрилансерами;
- применение нового налогового законодательства в работе редакции;
- заключения коллективного договора и другие аспекты работы редакции.
Чтобы получить помощь, нужно заполнить форму-обращения по ссылке. Ваше обращение получат юристы и пришлют письменную консультацию на ваш электронный адрес.
Напомним: ранее стало известно, что НСЖУ объявил старт информационной кампании #Журналісти_Важливі.
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Фото: unsplash
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