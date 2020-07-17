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НСЖУ запускает горячую линию для защиты трудовых прав работников СМИ

от Telekritika
От Telekritika 452
Главная Новости НСЖУ запускает горячую линию для защиты трудовых прав работников СМИ

Проект реализован при поддержке Международной федерации журналистов Украины.

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) сообщает о запуске горячей линии для защиты трудовых прав работников СМИ. Инициатива НСЖУ реализуется при поддержке Международной федерации журналистов.

Согласно результатам опроса, проведенного НСЖУ в мае-июне 2020 года и в котором приняли участие 135 журналистов из 17 областей Украины и Киева, вследствие кризиса, вызванного пандемией, 70% украинских медиа потеряли рекламодателей, 40% — сократили объем производства и 32% — отказались от новых проектов. Такая ситуация негативно сказалась на работниках медиа: в 27% редакцией снизили зарплату, в 14% — отправили часть сотрудников в неоплачиваемые отпуска, в 10% — полностью приостановили работу.

Именно эта неутешительная статистика стала драйвером изменений, в результате чего НСЖУ при поддержке Международной федерации журналистов Украины разработала и реализует проект, благодаря которому работники медиасферы смогут получить консультации и необходимые материалы для защиты трудовых прав.

В течение 3-х месяцев работы «горячей линии» журналисты смогут получить консультации от юристов компании IBC Legal Services по следующим вопросам:

  • трудоустройство;
  • освобождения, в том числе по сокращению штатов;
  • изменение условий труда;
  • должностные обязанности;
  • договорные отношения с фрилансерами;
  • применение нового налогового законодательства в работе редакции;
  • заключения коллективного договора и другие аспекты работы редакции.

Чтобы получить помощь, нужно заполнить форму-обращения по ссылке. Ваше обращение получат юристы и пришлют письменную консультацию на ваш электронный адрес.

Напомним: ранее стало известно, что НСЖУ объявил старт информационной кампании #Журналісти_Важливі.

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Фото: unsplash

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