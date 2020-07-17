Программа «Украина с Тиграном Мартиросяном» обновила формат в новом телевизионном сезоне

18 июля 2020 года программа «Украина с Тиграном Мартиросяном» возвращается на общенациональный канал «Украина 24» в обновленном формате. Шоу будет выходить каждую субботу в 21:00, передает пресс-служба.

По словам главного редактора «Новостной Группы Украина» Юрия Сугака, формат шоу «Украина с Тиграном Мартиросяном» решили обновить, потому что зрители хотят слышать ответы на вопросы от личностей, которые могут повлиять на современный политический и социальный строй в государстве.

«Статусные гости, содержательные интервью и откровенные разговоры — все это ждет вас на главной информационной платформе страны», — прокомментировал он.

«Наша программа в новом сезоне — это предметный диалог с теми, чьи решения влияют на настоящее и будущее Украины. Обстоятельный разговор о том, что действительно требует осмысления и обсуждения», — добавил Тигран Мартиросян.

Важные интервью в программе «Украина с Тиграном Мартиросяном» можно будет увидеть с 18 июля в 21:00 на канале «Украина 24».

Напомним: ранее стало известно, что на канале «Украина 24» стартует программа «Украина с Тиграном Мартиросяном».

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Фото: Украина 24

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