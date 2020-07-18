18 июля телеканал СТБ показа финал и суперфинал кулинарного проекта «Мастер Шеф. Профессионалы»-2.
В 21-м выпуске программы за место в суперфинале сражались участники: Эдуард Канарян, Александр Цвигун, Евгений Грибеник, Давид Даниелян и Владислав Ермаков. По результатам финального кулинарного конкурса Давид и Владистав покинули проект.
В суперфинал попали Эдуард, Александр и Евгений. Участники готовили по три своих блюда (закуска, основное блюдо и десерт), которые должны были показать их профессиональный уровень.
Жюри Ольга Мартыновская, Владимир Ярославский и Экдор Хименес-Браво оценили мастерство кулинаров и назвали лучшего шеф-повара второго сезона шоу.
Победителем «Мастер Шеф. Профессионалы»-2 стал Евгений Грибеник.
Напомним, украинская версия британского кулинарного формата впервые вышла в Украине в 2011 году.
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Фото: скриншоты, СТБ
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