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Победителем «Мастер Шеф. Профессионалы»-2 стал Евгений Грибеник
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Победителем «Мастер Шеф. Профессионалы»-2 стал Евгений Грибеник

от Telekritika
Telekritika 8908

На СТБ состоялся суперфинал второго сезона кулинарного шоу.

18 июля телеканал СТБ показа финал и суперфинал кулинарного проекта «Мастер Шеф. Профессионалы»-2.

В 21-м выпуске программы за место в суперфинале сражались участники: Эдуард Канарян, Александр Цвигун, Евгений Грибеник, Давид Даниелян и Владислав Ермаков. По результатам финального кулинарного конкурса Давид и Владистав покинули проект.

В суперфинал попали  Эдуард, Александр и Евгений. Участники готовили по три своих блюда (закуска, основное блюдо и десерт), которые должны были показать их профессиональный уровень.

Жюри Ольга Мартыновская, Владимир Ярославский и Экдор Хименес-Браво оценили мастерство кулинаров и назвали лучшего шеф-повара второго сезона шоу.

Победителем «Мастер Шеф. Профессионалы»-2 стал Евгений Грибеник.

Напомним, украинская версия британского кулинарного формата впервые вышла в Украине в 2011 году.

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Фото: скриншоты, СТБ

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