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«1+1» запустил серию социальных роликов об адаптивном карантине

от Telekritika
От Telekritika 430
Главная МедиатусовкаLight news «1+1» запустил серию социальных роликов об адаптивном карантине

Ведущие «1+1» призвали украинцев носить защитные маски, пользоваться антисептиком, ограничить пользование общественным транспортом и отдыхать летом в Украине.

Канал «1+1» запустил серию социальных роликов о простых правилах защиты себя и близких в период адаптивного карантина. В них снялись популярные ведущие канала — Дмитрий Комаров, Лидия Таран, Екатерина Осадчая, Юрий Горбунов и Александр Преподобный, передает пресс-служба.

Ролики напоминают украинцам о том, что адаптивный карантин — не повод забывать о мерах индивидуальной защиты, а возможность провести лето по-особенному. Ведущие «1+1» на собственном примере показывают, как сегодня правильно вести себя в условиях адаптивного карантина, и призывают украинцев быть ответственными — пользоваться антисептиком, носить защитные маски, пользоваться общественным транспортом только при крайней необходимости и проводить летние отпуска в Украине.

Все ролики можно посмотреть в эфире канала «1+1» и на YouTube.

Напомним, что с начала пандемии коронавируса в Украине группа 1+1 media как социально ответственный медиахолдинг поддерживает введение карантина и принимает все необходимые меры как для сотрудников, так и для зрителей, чтобы предупредить массовое распространение болезни. В частности, в марте канал «1+1» запустил серию социальных роликов о правилах защиты себя от коронавируса.

Ранее стало известно, что «Сніданок з 1+1» презентовал документальный фильм «Карантин. Інше життя».

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Фото: «1+1»

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