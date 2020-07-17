Нацсовет вынесет проект изменений к Инструкции о мониторинге и проверках ТРК на общественное обсуждение

17 июля 2020 года Нацсовет вынесет на общественное обсуждение проект Изменений к Инструкции о порядке осуществления мониторинга телерадиопрограмм, проведения проверок телерадиоорганизаций и провайдеров программной услуги, оформление материалов об административных правонарушениях, сообщается на сайте регулятора.

«Чтобы эффективно и оперативно реагировать на выявленные угрозы в информационном пространстве и прекращать их, возникла необходимость усовершенствовать механизм осуществления надзорных полномочий, в частности это касается проведения безвыездных проверок, своевременного привлечения лицензиатов к ответственности за нарушение положений законодательства, регулирующего правоотношения в сфере телевидения и радиовещания», — сказано в официальном сообщении.

Проект изменений в Инструкцию обнародован в подразделе «Проекты регуляторных актов» раздела «Регуляторная деятельность» официального сайта Национального совета.

Предложения и замечания к проекту регуляторного акта можно предоставлять в течение месяца в письменной и электронной формах по адресу: 01601, г. Киев, ул. Прорезная, 2, е-mail: nrada@nrada.gov.ua.

Напомним: ранее стало известно, что Нацсовет проверил, как в регионах соблюдают языковые квоты.

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Фото: Александра Йорк

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