Нацсовет проверил, как в регионах соблюдают языковые квоты

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обнародовал результаты мониторингов о том, как спутниковые, региональные и местные телеканалы и региональные и местные радиостанции придерживались языковых квот в первом полугодии 2020 года. Член Нацсовета Максим Оноприенко отметил, что подавляющее большинство лицензиатов ответственно и добросовестно соблюдают квоты. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Стопроцентное наполнение эфира на государственном языке обеспечили телевещатели Винницкой, Волынской, Сумской, Полтавской, Ивано-Франковской, Ровенской, Тернопольской и Черкасской областей.

Наименьшие показатели ведения передач на государственном языке зафиксировано в эфире таких лицензиатов:

ТРК «Инфо-центр» и «ТРК «Бахмут» в Донецкой области;

и в Донецкой области; «ТРК «Союз-ТВ» , Житомир;

, Житомир; «ТРК Данио» , Ужгород;

, Ужгород; ООО «Золотая середина» , Киевская область, спутниковое вещание;

, Киевская область, спутниковое вещание; «Телекомпания «Навигатор» , пгт Чабаны Киевской области, кабельное телевещание;

, пгт Чабаны Киевской области, кабельное телевещание; ТРК «Альта» , Переяслав;

, Переяслав; ООО «Информационный телеканал «Репортер» , Одесса;

, Одесса; ООО «Наш 365» , Киев, спутниковое вещание;

, Киев, спутниковое вещание; ООО «ТРК «Глас», Киев, спутниковое вещание.

Факты нарушений будут установлены по результатам проверок лицензиатов.

Также регулятор провел мониторинги по звучанию украиноязычных песен и доли ведения передач на государственном языке в радиоэфире региональных и местных компаний. Средний показатель объема песен на украинском языке составляет 54%, а объем ведения передач на украинском языке – 94%. Это наполовину больше нормы, которую требует законодательство.

В трех областях Украины – Волынской, Ровенской и Черновицкой – показатель объема ведения передач на государственном языке составил 100%. Показатель 99% был у радиостанций четырех областей: Львовской, Сумской, Харьковской и Черниговской.

Признаки нарушений языковых квот были зафиксированы в радиоэфирах пяти лицензиатов. В частности, уменьшение доли песен на украинском языке обнаружено в ООО «Телерадиоиздательская компания «Комри», Киев (позывные «Best FM»), ООО «Городская телерадиокомпания «Черновцы» (позывные «Блеск ФМ»), ООО «Телерадиокомпания Маяк», Александрия Кировоградской области, ООО «Телерадиокомпания «Столица», Киев (позывные «Перец FM»). Доли ведения радиопередач на государственном языке не выполнило ООО «Радио Слобожанщины», Харьков.

Национальный совет рассмотрел эти вопросы на своих заседаниях и назначил внеплановые проверки, которые проведут после отмены карантина.

В общем представители Национального совета за первое полугодие провели 174 мониторинга телеэфиров (отслежено более 16 тыс. часов) и 223 мониторинга радиоэфиров (отслежено более 5 тыс. часов). В Донецкой и Луганской областях мониторингами охватили лицензиатов, которые вещают на подконтрольной Украине территории.

Напомним, в мае Нацсовет обратился к телевещателям с вопросом о языковых квотах. Мониторинг регулятора показал, что языковое законодательство соблюдают крайне редко.

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Фото: Нацсовет, unsplash

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