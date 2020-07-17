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Начались съемки фильма «Много ненастных дней»

от Telekritika
От Telekritika 240
Главная Кино Начались съемки фильма «Много ненастных дней»

Производства Film.ua Group и канала «Украина».

Компания Film.UA Group и канал «Украина» приступили к съемкам четырехсерийной мелодрамы под рабочим названием «Много ненастных дней». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Фильм рассказывает об учительнице музыкальной школы Кате Смолиной. В автомобильной аварии погибает ее муж Андрей. Лучшая подруга Инна, которая находилась с ним в одной машине, в тяжелом состоянии попадает в реанимацию. Катя забирает дочку Инны, семилетнюю Машу, в свой дом. Сама Катя не может иметь детей и тем тяжелее она переживает гибель мужа – у нее ничего не осталось от их любви. Кроме того, свекровь осыпает ее постоянными упреками и обвиняет Катю в смерти Андрея – ведь именно она уговорила мужа отвезти подругу в оздоровительный лагерь к заболевшей Маше. Вскоре Катя узнает, что ее муж и лучшая подруга были любовниками.

«Наш фильм – о подругах, одна из которых предает другую. В такой ситуации люди обижаются, проклинают предателей. Но наша героиня находит свое решение: она помогает той, которая предала ее, тем самым спасая и ее, и себя. Но в фильме есть еще одна очень важная линия, которая тоже раскрывает отношения двух женщин: семилетней девочки Машеньки и взрослой одинокой женщины, свекрови Тамары Михайловны. Эта трогательная линия – как душа нашего фильма. И если добавить к этому прекрасного скрипача в исполнении Петра Рыкова – то в итоге получится красивая и сильная история о подругах, предательстве, великодушии и любви…», — говорит режиссер Ирина Громозда.

В фильме снимаются: Елена Борозенец, Катерина Тышкевич, Петр Рыков, Григорий Бакланов, Диана Дикая, Виталий Кудрявцев, Галина Кобзарь-Слободюк, Алексей Нагрудный. Оператор-постановщик: Дмитрий Киптилый. Автор сценария: Марьяна Бек. Продюсеры: Виктор Мирский, Виктория Корогод, Наталья Стрибук, Ирина Черняк, Елена Малкова, Екатерина Швец.

Напомним, канал «Украина» совместно с Film.UA Group начал съемки мелодрамы «Разве можно мечтать о большем».

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Фото: «Украина»

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