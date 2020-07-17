«UA Культура» покажет «Грандиозные путешествия по железной дороге Аляски и Канады»

Общественный телеканал «UA Культура» с 20 по 24 июля в 22:10 покажет документальный цикл ВВС «Грандиозные путешествия по железной дороге Аляски и Канады». Об этом сообщает пресс-служба «Суспільного». Ведущий программы, британский журналист Майкл Портильо, пересек Атлантический океан, чтобы проехаться по железным дорогам Северной Америки и узнать, как их появление повлияло на людей, события и развитие страны в целом. Современное состояние железных дорог и близлежащих регионов Майкл сверит с Эпплтоновским путеводителем конца XIX века, рассказывающем о железнодорожных путях Северной и Южной Америки.

В первой серии зрителей ждет путешествие по трансконтинентальным и местным железным дорогам Аляски – наименее густонаселенной части США. Из городка времен золотой лихорадки Талкитна на Канадском полуострове, двигаясь по железной дороге Аляски, зрители попадут в Национальный парк Денали с самой высокой горой Северной Америки, узнают о первопроходцах-золотоискателях и увидят, как восстанавливают старинные паровозы в столице Аляски — городе Джуно.

Следующая серия посвящена путешествию по канадско-американской узкоколейной железной дороги White pass and yukon конца XIX века общей протяженностью 175 км. Еще одна серия цикла покажет путешествие по западному канадскому побережью из Ванкувера в Калгари и расскажет о британском наследстве и колониальном прошлом Канады.

Напомним, «UA: Перший» покажет фильмы с Каннского кинофестиваля «Человек, который убил Дон Кихота» и «Я, Дэниэл Блейк».

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Фото: «Суспільне»

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