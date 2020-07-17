Newsone подготовил спецпроект к годовщине работы Рады

В последнюю рабочую пятницу перед депутатскими каникулами Newsone покажет спецпроект «Год слуг со своим народом». Об этом сообщает пресс-служба канала. В 19:00 в рамках шоу «Противостояние» с Вячеславом Пиховшеком и Дианой Панченко подытожат год работы парламента. «Вспомним громкие обещания и молниеносные решения. С чем уже удалось справиться и чего ожидать в будущем. Вместе с опытными экспертами и гостями студии с разносторонними мнениями, поговорим об ожиданиях и реальности, достижениях и провалах монобольшинства», — сказано в анонсе.

Напомним, в мае Newsone подготовил спецмарафон «Год президента».

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Фото: Newsone

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