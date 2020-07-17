Надежда Мейхер станет участницей нового сезона «Танців з зірками» на «1+1»

Накануне старта нового сезона шоу «Танці з зірками» в социальных сетях начался #танціззіркамиchallenge – ежегодный звездный челлендж, с помощью которого участники нового сезона передают танцевальный вызов друг другу с приглашением принять участие в шоу. Украинская актриса и певица, бывшая участница группы «Виа Гра» Надежда Мейхер приняла вызов от Олега Винника, который стал первым звездным участником проекта. Об этом сообщает пресс-служба канала «1+1».

О своем участии в шоу Мейхер сообщила, разместив на своих официальных страницах в социальных сетях интригующее видео. Надежда в соблазнительных и ярких образах зачитала строки, посвященные искусству танца, и бросила вызов другой экс-участнице «Виа Гры» Санте Димопулос.

«Я мечтала принять участие в «Танцях з зірками» уже давно, и на это было три причины, — сказала актриса. — Еще учась в школе, я хотела стать танцовщицей и уверенно к этому шла: выступала в коллективах народных танцев и мечтала свою жизнь посвятить именно этому. Когда мне было 18 лет, и я начала работать в коллективе «Виа Гра», то время от времени я жалела, что покинула свое любимое дело… Еще в 2006 году я участвовала в первых «Танцях з зірками» на «1+1». Я знаю, что тогда не раскрылась и не сказала все, что хотела. Мне просто не хватило времени на проекте, и я была другой. Был другой жизненный опыт, было меньше эмоциональной палитры и внутренней глубины… Внутренняя недосказанность – это вторая причина… Третья причина – я артист, который со сцены хочет донести до зрителя свой жизненный опыт, ценности, которые сформировались, эмоциональную глубину. Так, играя в кино или исполняя песни, я стараюсь передать свое отношение к чувствам и всей палитре отношений. Сейчас я хочу уже через язык тела поделиться собственными переживаниями, эмоциями».

Скоро станет известно, примет ли Санта Димопулос #танціззіркамиchallenge и присоединится ли на паркете к Олегу Виннику и Надежде Мейхер. Также вскоре откроются имена ведущих и судей нового четвертого сезона проекта. Премьера нового сезона «Танців з зірками» состоится этой осенью на «1+1».

Напомним, 15 июля стало известно, что в новом сезоне «Танців з зірками» примет участие Олег Винник. Певец разместил на своих официальных страницах в социальных сетях видео, которым начал нынешний #танціззіркамиchallenge.

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Фото: 1+1 media

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