Иновещание собираются возобновить

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко во время презентации проекта реконструкции помещения Отраслевого государственного архива Украинского института национальной памяти анонсировал обновление проекта украинского иновещания. Об этом сообщает «Укринформ».

«Очевидно, что в ближайшее время вы услышите, каким образом мы возобновим иновещание. Есть гораздо более эффективные способы, каким образом можно было бы охватить в действительности, а не в воображении, большее количество населения с помощью украинского иновещания», — сказал Ткаченко, отвечая на вопрос, правильным ли было решение о закрытии этого проекта. Министр подтвердил, что это будет отдельный телеканал иновещания.

В то же время он напомнил, что для временно оккупированных территорий пока вещает телеканал «Дом», и анонсировал новые проекты для информирования жителей этих территорий. «Есть проекты, связанные с тем, каким образом можно было бы донести информацию. В ближайшее время вы о них услышите», — рассказал Ткаченко.

Напомним, в интервью «Телекритике» руководитель телеканала «Дом» Юлия Островская объяснила, когда канал заработает в полную силу, что мешает ему расширить зону распространения сигнала на оккупированные территории и почему он намерен создавать собственный развлекательный контент.

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