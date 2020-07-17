НовостиТВ

Иновещание собираются возобновить

от Telekritika
От Telekritika 319
Главная Новости Иновещание собираются возобновить

Предполагается, что для проекта выделят отдельный канал.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко во время презентации проекта реконструкции помещения Отраслевого государственного архива Украинского института национальной памяти анонсировал обновление проекта украинского иновещания. Об этом сообщает «Укринформ».

«Очевидно, что в ближайшее время вы услышите, каким образом мы возобновим иновещание. Есть гораздо более эффективные способы, каким образом можно было бы охватить в действительности, а не в воображении, большее количество населения с помощью украинского иновещания», — сказал Ткаченко, отвечая на вопрос, правильным ли было решение о закрытии этого проекта. Министр подтвердил, что это будет отдельный телеканал иновещания.

В то же время он напомнил, что для временно оккупированных территорий пока вещает телеканал «Дом», и анонсировал новые проекты для информирования жителей этих территорий. «Есть проекты, связанные с тем, каким образом можно было бы донести информацию. В ближайшее время вы о них услышите», — рассказал Ткаченко.

Напомним, в интервью «Телекритике» руководитель телеканала «Дом» Юлия Островская объяснила, когда канал заработает в полную силу, что мешает ему расширить зону распространения сигнала на оккупированные территории и почему он намерен создавать собственный развлекательный контент.

Читайте также:

Нацcовет переоформил лицензию UATV для запуска нового телеканала «Дом»
Телеканал «Дом» передают МинВОТ 
Крымские коллаборационисты оценили влияние канала «Дом»
Телеканал «Дом» запустил линейку программ

Фото: скриншот

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Зрители тратят $2,5 млрд в год на электроэнергию,...

13.07.2020

Боты Apple News чаще всего выбирают новости от...

17.06.2020

Хакеры шантажируют MTV и Universal

25.06.2020

«1+1» работает над новым комедийным сериалом «Рідня»

26.06.2020

Netflix назвал 10 самых популярных фильмов платформы

16.07.2020

Стало известно, куда отправится тревел-шоу «Le Маршрутка»

17.06.2020

1+1 Digital Studios снимает сериал о поколении Z

13.07.2020

«1+1» готовит новое развлекательное шоу

30.06.2020

Канал «Украина» приступил к съемкам криминальной мелодрамы «Кейс»

18.06.2020

Нацсовет проверит радио «Шансон», «Перец FM» и телерадиокомпанию...

19.06.2020
Avatar