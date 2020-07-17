Студия «Квартал 95» начинает работу над новыми проектами для «1+1»

На «1+1» состоятся премьеры новых, а также продолжение уже популярных продуктов производства студии «Квартал 95». Скоро аудитория канала увидит три премьеры: продолжение лирической комедии «Папик», новый проект «Дикие» и комедию «100 тысяч минут вместе». Об этом сообщает пресс-служба «1+1».

Съемки юмористического проекта «Дикие» на днях начались в Киеве. Режиссером-постановщиком выступает актер и автор студии «Квартал 95», в прошлом участник «Лиги смеха» и «Рассмеши комика» Руслан Ханумак.

По словам создателей проекта «Дикие», он будет состоять из короткометражек, в которых зрители смогут по-новому взглянуть на привычные жизненные ситуации. Кроме этого, авторы обещают зрителям острые эмоции от экстремальных ситуаций, в которые будут попадать герои, а также более 50 образов, среди которых персонажи из разных исторических эпох.

«Наш проект сложно загнать в какие-то жанровые рамки. Он скорее похож на киноальманах, чем на классическое скетч-шоу. А вообще, мне хочется, чтобы зритель сам, когда увидит наш проект, решил, что это за жанр», — рассказывает режиссер, сценарист и исполнитель главной роли Руслан Ханумак.

Еще одним актером и сценаристом «Диких» стал шоумен Эльдар Кабиров. Шоумен говорит, что идея проекта «Дикие» у авторов появилась три года назад, а пилотный выпуск был снят в июле 2018 года. Среди актеров проекта Дарья Петрожицкая, Михаил Кукуюк, Евгений Ковирзанов, Арам Арзуманян. Над сценарием работала команда авторов под руководством продюсера и режиссера Андрея Яковлева.

Также новым продуктом от студии «Квартал 95» станет 16-серийная комедия о жизни семьи, которая прошла испытание самоизоляцией. По сюжету, через семь лет брака пара – пилот и фитнес-тренер – во время карантина оказалась «заключенной» в собственном доме на 69 дней. Режиссер проекта и исполнитель главной роли – Руслан Ханумак.

Вскоре начнется работа над вторым сезоном сериала «Папик» со Станиславом Бокланом и Дарьей Петрожицкой в главных ролях. «Папик» стал лучшим сериалом 2019 года на украинском телевидении, а по итогам телесмотрения рейтинг продукта составил 6,5%, доля – 22,9%.

Кроме того, в новом телесезоне на «1+1» планируется еще больше премьер рейтингового юмористического концерта «Вечерний квартал», чемпионата Украины по юмору «Лига смеха» и шоу «Женский Квартал».

Напомним, 1+1 Digital Studios снимает сериал о поколении Z. 12-серийная teen-dramedy под названием «Секс. Інста і ЗНО» создается специально для VOD-платформы.

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Фото: «Квартал 95»

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