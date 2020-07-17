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Бокс-офис: «Бладшот» против шпиона

от Татьяна Мялковская
От Татьяна Мялковская 115
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Украинские ленты на прошлой неделе не попали в двадцатку по сборам.

В прошедший уик-энд украинцы стали активнее посещать кинотеатры, но особых фаворитов среди проката нет: зрители ходят на совершенно разные ленты.

Теперь первое место в прокате занимает боевик с Вином Дизелем, премьера которого должна была состояться 12 марта, однако с объявлением карантина перенеслась на 9 июля. Лента на старте принесла 1 025 429 грн ($38 049) сборов. В первую неделю открытия кинотеатров лидером был «Мой шпион» с 652 571 грн ($24 377). На «Бладшота» ходили активнее, было куплено 9 652 билетов.

Фильм «Бладшот» рассказывает о корпорации RST, которая возвращает к жизни недавно убитого солдата Рэя Гаррисона (Вин Дизель). Армия нанороботов в его крови превратила Рэя в бессмертного Бладшота, наделенного сверхчеловеческой силой и способностью мгновенно самоисцеляться. Однако на разум Рэя и воспоминания все еще влияет компания.

«Бладшот»

Второе место занял «Мой шпион», фильм заработал еще 470 968 ($17 476). Падение составило 27,8%.

За ним следует еще одна премьера – фантастика «Вивариум» с Джесси Айзенбергом и Имоджен Путс. На старте лента принесла 363 805 грн ($13 499). Релиз должен был тоже состояться в марте.

«Вивариум»

В центре сюжета молодая пара — Джемма и Том, которые нанимают агента по недвижимости Мартина. Он рассказывает им о новом проекте. Заинтересовавшись, герои выезжают вместе с Мартином на застройку, где стоят одинаковые пригородные дома. Мартин показывает паре дом № 9 и исчезает. Джемма и Том пытаются уехать оттуда, но каждый маршрут возвращает их к дому.

«Побег из Претории» разместился на 4 месте. На второй неделе он заработал 295 215 грн ($10 954). Общие сборы триллера составили 1 040 456 грн ($38 866).

Среди других премьер  – семейные приключения «Лесси. Возвращение домой». Фильм является еще одной экранизацией романа Эрика Найта «Лесси». Режиссером немецкой версии выступил Ханно Ольдердиссен.

История расскажет о молодой колли по имени Лесси, которую разлучили с хозяином и отправили жить в богатое поместье. Однако Лесси сбегает из особняка, чтобы найти путь домой. По дороге ей удастся побывать в удивительных местах, завести новых знакомых и даже прокатиться на яхте.

В топ вырвалась и анимация «Вперед», которая на прошлой неделе вовсе не попала в двадцатку. Мультфильм заработал 215 906 грн ($8 011), общая касса на фоне остальных релизов показала рекорд – 19 294 422 грн ($775 188).

Триллер «Убийства по открыткам» переместился с третьего места на седьмое. На прошлой неделе он получил 210 036 грн ($7 794). Падение картины составило 48,04%.

8 место у «Переводчиков» с 152 283 грн ($5 651), интерес к фильму вырос на 307% с предыдущих выходных.

Замыкают десятку две премьеры: «Русалка в Париже» и «Капитан Саблезуб и волшебный бриллиант».

«Русалка в Париже» дебютировала с 133 452 грн ($4 952). В центре сюжета певец бара-кабаре в Париже Гаспар. Он пообещал себе никогда больше не влюбляться, так как его сердце разбили. Но однажды на берегу Сены он увидел настоящую русалку, которая была ранена. Гаспар берется спасать ее, и теперь Лула живет у него дома, и он рассказывает ей, что такое настоящая любовь.

Детский мультфильм «Капитан Саблезуб и волшебный бриллиант» замыкает рейтинг с 108 106 грн
($4 011).

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Фото: «Телекритика»

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